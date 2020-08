Recept van de dag: Simpele mango-fool met yoghurt en kardemom

Een fool is – naast iemand die niet goed bij zijn hoofd is – de Engelse benaming voor een romig dessert met fruit. Deze simpele mango-fool is zó klaar en wordt extra bijzonder door toevoeging van een beetje kardemom.

Ingrediënten

Voor 2 desserts:

250 gram mango, in blokjes (diepvries of vers)

1 theelepel gemalen kardemom

235 ml koud water

Het sap en de rasp van 1/2 limoen

Yoghurt of opgeklopte slagroom, naar smaak

Voor een mango-fool of welke fool dan ook kun je opgeklopte slagroom gebruiken, maar ook yoghurt of een mix van beide. Omdat het hartje zomer is, houden wij het fris en licht door alleen yoghurt te gebruiken.

Simpele mango-fool

Doe de blokjes mango met de kardemom en 235 milliliter water in een steelpannetje. Als je hele, verse mango’s gebruikt, kun je zelfs de pit erbij doen. Het vruchtvlees laat door de hitte los van de pit.

Breng het aan de kook, zet het vuur laag en laat ongeveer 20 minuten sudderen. Wat je wil, is een mengsel van zachtgekookte mango waarin ook nog wat stukjes zichtbaar zijn. Dus geen complete fruitmoes.

Haal de pan van het vuur en breng de mango op smaak met wat limoensap en eventueel wat geraspte limoenschil. Dat staat ook leuk ter garnering.

Schep de yoghurt of de opgeklopte slagroom in een glas. Maak de mango-fool af met een lekkere hoeveelheid van de mango.

