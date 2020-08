Recept van de dag: salade met coquilles en chilimayo (Coquille Louie)

Deze salade met coquilles is een ietwat decadente maaltijdsalade, geïnspireerd op de Crab Louie. Zo simpel, zo snel klaar en toch zo lekker: geluk zit ‘m in de kleine dingen…

Ingrediënten

Voor 1 salade:

1 eitje

3 coquilles

3 dikke radijzen, in dunne plakjes gesneden

1 stronkje baby romaine, gehalveerd

1/2 avocado, in plakjes

1/3 komkommer, in reepjes

Scheutje extra vierge olijfolie

Grof zeezout & peper van de molen

Kneepje vers citroensap

Roomboter

1/2 citroen

Voor de chili-mayo:

2 eetlepels mayonaise 1/2 theelepel chili-vlokken 1/2 theelepel sriracha 1/2 theelepel paprikapoeder



Crab Louie is een salade die typisch is voor de westkust van de VS. In deze salade speelt – zoals je al kunt verwachten – krab de hoofdrol. In dit recept gooien we de klassieke salade echter om naar een Coquille Louie, met in boter gebakken coquilles in de plaats van krab.

Verder houden we ons aan de klassieke ingrediënten: komkommer, sla, een eitje en niet te vergeten: chili-mayo.

De salade met coquilles

Maak eerst de chilimayo. Doe daarvoor alle ingrediënten in een kommetje en roer goed. Proef en voeg er – naar smaak – eventueel nog meer chilivlokken aan toe.

Kook het eitje 5 à 6 minuten. Spoel af met koud water, pel en halveer.

Schik de koude groenten op een bord en schik er ook het eitje, de citroen en een lepel van de chilimayo (eventueel in een apart kommetje) tussen.

Verhit nu een flinke klont boter in een pan en laat het vuur goed heet worden. Bak er vervolgens de coquilles ongeveer 2 minuten in aan, draai ze om en bak ook de andere kant 2 minuten. Schep uit de pan zodra ze een lichtbruine kleur hebben. Breng op smaak met zout en peper.

Schik de coquilles bij op het bord. Werk nu de salade met coquilles af met wat extra olijfolie van goede kwaliteit, grof zeezout en eventueel wat extra chili-vlokken (lekker op de avocado).

Bekijk hier alle recepten.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.