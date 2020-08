Recept van de dag: Salade met aardbei, Burrata en getoaste amandel

In de zomer zijn we zó blij dat de Nederlandse aardbeien in seizoen zijn dat we ze liefst in al onze recepten zouden stoppen. Dat is misschien lichtelijk overdreven, maar feit is wel dat aardbeien lang niet alleen geschikt zijn in toetjes of smoothies. Zo doen ze ‘t ook erg goed in salades, zoals in dit recept voor salade met aardbei, kers, Burrata en getoaste amandel.

Ingrediënten

Voor 2 salades

1 handje rucola

1 handje babyspinazie

1 handje basilicum bladeren

Een paar blaadjes verse munt

Scheutje balsamicoazijn

Ong. 15 aardbeien, gehalveerd

Ong. 10 kersen, ontpit en gehalveerd

2 bollen Burrata

2 eetlepels amandelschaafsel, getoast

Voor de dressing

2 eetlepels balsamicoazijn

1 eetlepel honing

Flinke snuf zout

De hoofdingrediënten komen op een bedje van groene sla, waar naast rucola en babyspinazie ook een flinke hoop basilicum en munt doorheen gaat. Die combinatie van verschillende greens doet het ‘m echt!

En dan is er nog dat moment waarop je de Burrata aansnijdt…

De salade met aardbei, Burrata en getoaste amandel

Doe de rucola, veldsla, basilicum en verse munt samen met een scheutje balsamicoazijn in een kom en meng kort met je handen door elkaar. Verdeel de salade over twee borden.

Schik op elk bord een bol Burrata en schik er de kersen en de aardbeien omheen.

Verdeel de getoaste amandelen over de Burrata.

Maak de dressing door alle ingrediënten in een kommetje te mengen. Proef en voeg naar smaak meer zout toe.

Lepel de dressing over de salades.

