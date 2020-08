Recept van de dag: Rigatoni met een gehaktsausje, Pecorino en rozemarijn

Dat hebben die Italianen toch goed bedacht: om met water, bloem en ei pasta te creëren. Wij zijn ze eeuwig dankbaar voor hun goddelijke uitvinding, en vieren dit regelmatig met een nieuw pastarecept. Dit keer: rigatoni pasta met gehakt, Pecorino en rozemarijn.

Ingrediënten

Voor 3 à 4 personen:

Olijfolie

1 grote witte ui, fijngesnipperd

1 grote teen knoflook, geperst

300 gram rundergehakt

Zout & Peper

Snuf gemalen nootmuskaat

300 gram Rigatoni Napoletani

250 ml verse slagroom

2 takjes verse rozemarijn

60 ml witte wijn

Ongeveer 100 gram Pecorino (+ extra)

Tools

Rasp

In de gehaktsaus gieten we een scheutje witte wijn, voor de smaak. Goed excuus om meteen die witte wijn koud te zetten en jezelf een glaasje in te schenken voor tijdens en na het koken, toch? Dat dachten wij ook.

Pasta met gehakt, Pecorino en rozemarijn

Breng gezouten water aan de kook voor de pasta.

Fruit de ui en de knoflook glazig in een scheut olijfolie. Voeg het gehakt toe aan de pan en bak tot het gehakt mooi bruin is. Kruid af met een flinke snuf zout, peper en nootmuskaat.

Schik ook twee takjes rozemarijn in de pan. Giet er de verse slagroom bij en laat op een laag vuurtje even zachtjes pruttelen.

Rasp er ondertussen de Pecorino doorheen en roer met een houten lepel zodat de saus wat indikt.

Kook terwijl de saus staat te pruttelen de pasta al dente (ongeveer 12 minuten).

Voeg er vervolgens de witte wijn aan toe en draai het vuur iets hoger zodat de alcohol kan verdampen.

Draai het vuur na een paar minuten weer lager en proef. Voeg naar smaak meer kaas, zout, peper en/of een scheutje witte wijn toe.

Giet de gekookte pasta af en roer de pasta door de saus. Laat nog 1 minuut op laag vuur staan. Serveer in kommen en rasp eventueel nog wat extra Pecorino over het geheel.

