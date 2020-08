Recept van de dag: Pastei met kip (zoals oma die maakte)

Zoals oma kon koken, zo kan toch eigenlijk niemand dat. Haar pastei is een soort mix tussen Hollandse pot en smaakmakers uit de Indische keuken. Dus wees niet te zuinig met die sambal en ketjap!

Ingrediënten

Voor 6 personen

1 kilo kruimige aardappelen

4 kippendijen, in blokjes

200 gram peultjes, klein gesneden

250 gram kastanje-champignons, in vieren

660 gram doperwten en wortelen (uit een pot of blik)

1 ui, gesnipperd

1 teen knoflook, gesnipperd

1 bouillonblok, verkruimeld (liefst rund of kip)

2 fikse theelepels sambal oelek

Grote scheut ketjap

Handje paneermeel

Paar klontjes boter

Snuf nootmuskaat

Zout en peper

Deze schaal is groot genoeg voor 6 personen, maar je bent gewaarschuwd: deze pastei is zó lekker dat je waarschijnlijk een tweede portie op wil scheppen… en een derde.

Zo maak je de pastei

Aan de slag: verwarm eerst de oven voor op 200 graden.

Kook de aardappelen, giet ze af en stamp ze tot een puree. Voeg eventueel wat boter en melk of room toe om een gladde puree te krijgen. Breng op smaak met nootmuskaat, zout en peper.

Wok ondertussen de ingrediënten voor de pastei: eerst de kip en ui. Voeg halverwege de sambal toe.

Doe er daarna de knoflook en champignons bij en laat even aanbakken. Bak vervolgens nog even kort de peultjes mee.

Verkruimel het bouillonblokje erover en voeg een grote scheut ketjap toe (ongeveer vier eetlepels). Wees niet te zuinig; de groenten en kip hebben het echt nodig. De doperwten en wortelen hoef je daarna alleen maar even mee te laten warmen.

Doe de gewokte ingrediënten in een ovenschaal en spreid de aardappelpuree erover uit. Trek met een vork banen in de puree; dit zorgt ervoor dat je straks lekker knapperige stukjes puree hebt. Strooi er wat paneermeel over en verdeel er wat klontjes boter over.

Zet de pastei 20 tot 30 minuten in de oven op 200 graden, tot de korst goudbruin en krokant is.

