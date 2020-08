Recept van de dag: Ovenschotel van Arabische kip met geroosterde wortels

Voor deze makkelijke ovenschotel van Arabische kip met sumak, kaneel en geroosterde wortels gebruik je alleen je oven. Je fornuis mag je dus een keer he-le-maal met rust laten. Van zulke eenvoudige (en lekkere!) recepten zijn we fan.

Ingrediënten

Voor 4 personen:

500 gram kippendijen

600 gram (regenboog-) wortels

2 à 3 grote rode uien, in partjes

15 gram pijnboompitten

1/2 eetlepel komijnzaad

1/4 theelepel kaneel

1,5 eetlepel sumak + extra

Handje verse peterselie of koriander, fijngehakt

Olijfolie

Zout & peper

Voor erbij:

Griekse yoghurt

Flatbread, naan of pita

In Amerika noemen ze dit soort recepten ook wel een traybake, omdat je alles op een bakplaat (tray) de oven inschuift. Wij noemen het gewoon een ovenschotel. Of plaatbak, ook leuk.

De smaakmakers in deze ovenschotel van Arabische kip zijn de komijn, sumak en kaneel waarmee we de kip kruiden. Lekker met kleurige regenboogwortels en rode ui.

Sumak kun je tegenwoordig in veel supermarkten kopen, bijvoorbeeld van het merk Souq. Of ga even langs bij de Turkse supermarkt.

Ovenschotel van Arabische kip

Verwarm de oven voor op 190 graden.

Meng de kip met twee eetlepels olijfolie, komijn, sumak en kaneel. Voeg zout & peper toe.

Snijd de wortels in hapklare stukjes en verdeel ze over de bakplaat. Voeg ook de rode ui toe. Hussel er wat olijfolie en zout en peper doorheen. Schik de kip tussen de groenten.

Rooster de kip en groenten ongeveer 30 minuten in de voorverwarmde oven. Zet de temperatuur van de oven daarna naar 220 graden. Strooi de pijnboompitten erover en zet nog 5 minuten terug in de oven, zodat alles een mooi bruin korstje krijgt. Bak ook meteen het brood af in de oven, volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Dien de Arabische kip op met yoghurt en flatbread, naan of pita. Bestrooi met de fijngehakte peterselie en extra sumak.

