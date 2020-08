Recept van de dag: Open lasagne met mais, rivierkreeft en dragon

Deze open lasagne met mais, rivierkreeft en dragon is even decadent en bevredigend als een goeie lobster roll. Wat zeggen we: misschien is dit gerecht nog wel veel lekkerder…

Ingrediënten

Voor 3 – 4 personen:

Verse lasagnebladen, kant-en-klaar (3 p.p.)

200 gram rivierkreeftjes

300 gram maiskorrels

170 gram mascarpone

Flinke hand geraspte Parmezaanse kaas

Paar takjes verse dragon

1 sjalot, fijngehakt

1 knoflookteen, fijngehakt

50 gram boter + 2 eetlepels

Zout en peper

Het zit ‘m in die combinatie van verse pasta, zoete mais, het anijsachtige van de dragon en het notige van de beurre noisette. Die smaken bij elkaar, mét de rivierkreeft, geven bij elke hap een luxegevoel. En je hoeft niet eens je spaarvarken stuk te slaan voor kreeft!

Dit gerecht kun je trouwens prima op een doordeweekse dag maken, want de bereiding duurt niet lang.

Zo maak je deze open lasagne

Zet de waterkoker aan met genoeg water voor de lasagnevellen.

Smelt de twee eetlepels boter in een pan op laag vuur en voeg de sjalot en knoflook toe. Bak ze low & slow, zo’n 10 minuten, zodat ze lekker zoet en zacht worden.

Meng ondertussen de mascarpone met een flinke hand fijngehakte dragon en wat Parmezaanse kaas (naar smaak) in een grote kom.

Voeg dan de mais toe aan de sjalotten en laat die kort meebakken.

Zet de pan van het vuur, doe de rivierkreeftjes erbij en schep door. Zo laat je ze even kort doorwarmen, maar van het vuur af. Laat het mengsel daarna afkoelen, zo’n 3 à 4 minuten.

De lasagnebladen zijn dan wel kant-en-klaar, maar wel wat droog. Die gaan we even kort blancheren in een pan met gezouten kokend water. Zo’n 2 tot 4 minuten. Kijk even of er meerdere vellen tegelijk in de pan passen zonder dat ze aan elkaar gaan plakken. Blancheer ze desnoods één voor één.

Meng de lauwe mais en rivierkreeftjes met de mascarpone en breng op smaak met zout en peper.

Maak de beurre noisette en zet opzij.

Nu gaan we de open lasagne stapelen: leg een lasagnevel op een bord, schep hier een bergje van de mais met rivierkreeftjes op en dek weer af met een lasagnevel. Herhaal dit, zodat je eindigt met een lasagnevel . Maak af met wat verse dragon, wat geraspte Parmezaanse kaas en druppel de beurre noisette om de lasagne heen.

Om je vingers bij af te likken.

Bekijk hier alle recepten.