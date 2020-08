Recept van de dag: Mexicaanse lunchbowl met rijst, kip en limoenaïoli

We hadden al een Thaise lunchbowl, een Californische lunchbowl, een Scandinavische lunchbowl, een Griekse lunchbowl en een Vietnamese bowl. Werd het niet eens dringend tijd voor een Mexicaanse lunchbowl? Dat is preciés wat wij ook dachten.

Ingrediënten

Voor 2 bowls

150 gram witte rijst, gekookt volgens de verpakking

1 avocado

1/2 limoen

Snuf zout

Handje ijsbergsla, in snippers

1/2 mango, in kleine dobbelsteentjes

Chilivlokken

Kneepje citroensap

2 eetlepels zwarte bonen

Een restje kip, in stukjes gescheurd (of Vegetarische kipstuckjes)

Tacokruiden

Koriander, ter afwerking

2 eetlepels aïoli (kant- en klaar of zelfgemaakt)

Kneepje limoensap

Limoenzeste

Een paar nacho’s (totopo’s)

Voor de ingelegde rode ui:

1 grote rode ui, in ringen

Witte wijnazijn/rijstazijn

De basis van de Mexicaanse lunchbowl bestaat uit rijst, de rest vullen we op met een restje kip (of vegetarische kipstuckjes, zoals wij hier deden), zwarte bonen, een snelle guacamole, mango, ingelegde rode ui en limoen-aïoli. Klinkt als veel werk? Is het echt niet, we promise.

En de charme van een bowl zit ‘m nu eenmaal in een groot palet aan ingrediënten en dus ook smaken, zodat elke hap een nieuwe fiesta in je mond wordt.

Zo maak je de Mexicaanse lunchbowl

Ingelegde rode ui

Doe de ui in een bakje en giet er rijstazijn bij tot de uien helemaal onderstaan. Laat minimaal een uur staan, tot de uien zacht zijn geworden en roze zijn gekleurd.

Mexicaanse lunchbowl

Maak een snelle guacamole door het vlees van de avocado te prakken en op smaak te brengen met zout en limoen. Maak ook de limoen-aïoli door 2 eetlepels aioli te mengen met een kneepje limoen en wat limoenzeste.

Doe de blokjes mango in een kommetje en voeg er 1/2 theelepel chilivlokken en het sap van een halve citroen aan toe. Hier heb je’t al: razendsnelle mangosalsa!

Haal je restje kip door de tacokruiden.

Zet twee grote kommen klaar en verdeel daarin de rijst, de ijsbergsla, de guacamole, de zwarte bonen, de restjes kip, de mangosalsa en de rode ui.

Werk af met de limoen-aïoli en de koriander. Lekker met wat extra nacho’s (totopo’s!)

