Recept van de dag: Meloen gazpacho van cantaloupe, maïs en munt

Meloen gazpacho van cantaloupe, maïs en munt

Op een warme, zonnige dag verlangen wij naar gazpacho. We maakten deze koude soep nu eens niet van tomaat, maar met cantaloupe, maïs en een beetje munt. Een meloen gazpacho, dus!

Ingrediënten

Voor 4 personen:

1 sjalot, fijngesnipperd

500 gram cantaloupe, in blokjes

600 gram maïskorrels uit blik

Een paar takjes verse munt

4 plakjes prosciutto (of andere Italiaanse ham)

1/2 limoen

120 ml water

Een snuf gedroogde chilipeper

Olijfolie

Zout en peper

En da’s nog niet alles: knapperige prosciutto geeft een zoutige touch, een kneepje limoen geeft iets fris zuurs en een vleugje chili geeft extra diepte. Je serveert deze soep natuurlijk koud. Een zalige opkikker!

Zo maak je de meloen gazpacho

Verwarm eerst de oven voor op 220 graden.

Leg de plakjes prosciutto op een bakplaat. Om ervoor te zorgen dat ze niet omkrullen door de hitte, kun je er iets zwaars op leggen, bijvoorbeeld een andere bakplaat of een braadslede. Laat de ham in 5 tot 10 minuten knapperig bakken in de warme oven.

Leg een klein beetje van de gesnipperde sjalot apart en doe hetzelfde met ongeveer vier eetlepels van de maïs.

Doe daarna de rest van de sjalot en de maïs samen met de cantaloupe in een blender (geen blender? Gebruik dan een staafmixer). Voeg er vijf fijngehakte muntblaadjes aan toe en een scheutje water. Blend de boel tot je een mooie gladde gazpacho hebt. Is de soep te dik? Voeg dan nog een scheutje water toe.

Breng de gazpacho op smaak met een snufje gedroogde chili en een beetje limoensap. Zorg dat de soep lekker koud is. Nog niet koud genoeg? Zet ‘m een half uurtje in de koelkast.

Bak de maïs die je opzij hebt gezet in een droge koekenpan tot ‘ie bruin begin te worden.

Schep de gapacho in kommen en garneer met de gebakken maïs, wat sjalot en een paar kleine muntblaadjes. Voeg eventueel nog wat gedroogde chili toe en serveer deze meloen gazpacho met de crispy prosciutto.

Ziezo, dit eenvoudige recept bewijst weer dat gazpacho heus niet beperkt is tot een tomaten gazpacho uit een pak – deze meloen gazpacho is toch net weer eens iets anders. En índruk dat je hiermee zal maken! Let maar op.

