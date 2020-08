Recept van de dag: Maaltijdsalade met gegrilde sla, garnalen en maiskolven

Deze maaltijdsalade met gegrilde sla, garnalen en maiskolven van Pinch of Yum is superlekker om te eten met warm weer. Licht, fris en toch vlezig, omdat we alle ingrediënten grillen. Zelfs de sla! Want gegrilde sla is tof, zeker met een frisse yoghurtdressing.

Ingrediënten

Voor 2 personen:

2 maiskolven

500 gram grote garnalen, gepeld (staart er nog aan)

2 kopjes baby romaine

2 handen kerstomaatjes

1 komkommer, in blokjes

Zout & peper

Olijfolie

Voor de avocado-korianderdressing:

1/2 avocado

60 gram Griekse yoghurt

Bosje koriander

Klein teentje knoflook, fijngehakt

Snufje zout

Kneepje limoensap

Je kunt de sla, garnalen en maiskolven allemaal grillen op de barbecue, maar ook gewoon in een grillpan (zoals wij deden). Ben je ook nog eens supersnel klaar, zodat je weer terug kunt naar die ligstoel in de zon.

Zo maak je deze maaltijdsalade met gegrilde sla

Maak eerst de dressing. Meng daarvoor de halve avocado, yoghurt, koriander, knoflook, zout en limoensap in een keukenmachine of blender. Voilà: yoghurtdressing met avocado en koriander!

Verhit de grill en smeer de maiskolven in met wat olijfolie. Bestrooi ze met zout en grill ze rondom tot ze mooie grillstrepen hebben.

Snijd ondertussen de komkommer in blokjes en halveer de tomaten.

Haal de maiskolven van de grill. Hussel de garnalen door twee eetlepels van de yoghurtdressing. Leg ze daarna op de grill en bak ze kort tot ze gaar zijn. Zet ze apart.

Halveer de kropjes baby romaine en leg ze met de snijkant op de grill. Bak ze ongeveer twee minuten, tot ze grillstrepen hebben.

Tijd om de salade samen te stellen. Snijd de mais los van de maïskolven en snijd de kropjes sla in stukken. Doe ze samen met de andere ingrediënten in een slakom en hussel met wat van de dressing. Strooi er nog wat extra zout en peper overheen.

Schep de maaltijdsalade met gegrilde sla op twee borden of in kommen en serveer.

