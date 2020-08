Recept van de dag: Kipspiesjes met citroengras van de barbecue

Door kipspiesjes te maken met citroengras als stokje, kruipt de smaak van citroengras subtiel in het vlees. Superlekker, zeker als je het kipgehakt op voorhand kruidt met Aziatische smaakmakers als gember en kokos. En da’s exact wat we in dit recept hebben gedaan, geïnspireerd op de streetfood snack die onder meer op Bali erg populair is.

Ingrediënten

Voor 6 spiesjes:

1 sjalotje, fijngesnipperd

1 grote teen knoflook, fijngesnipperd

Een duimpje gember, fijngesnipperd

1 rood rawit pepertje, fijngesnipperd (met de zaadjes)

1 theelepel zonnebloemolie

1/4 theelepel gemalen kurkuma

1/4 theelepel zwarte peper

1 eetlepel korianderpoeder

1/2 theelepel gemalen nootmuskaat

1 eetlepel grof zeezout

1/2 theelepel milde pindasaus

2 eetlepels panko + extra

Rasp van 1 limoen

350 gram kippengehakt

1/2 eetlepel ongezoete geraspte kokos

6 stengels citroengras

1/2 theelepel bruine suiker

1/2 theelepel garnalenpasta

Om te serveren:

Pindasaus

Zomer, zomer zomer! Deze kipspiesjes met citroengras zijn een tof barbecuegerecht en zijn in een handomdraai klaar. Combineer er deze spicy noedelsalade met mango en aubergine van de barbecue bij en je hebt een topmaaltijd op tafel gezet.

Zo maak je de kipspiesjes met citroengras

Verwarm de barbecue alvast voordat je de kipspiesjes maakt (of laat iemand anders dat voor je doen).

Verwarm een pan met een scheutje zonnebloemolie op een laag vuurtje. Voeg de rode ui, de knoflook, de gember en de chilipeper toe en fruit gedurende 1 à 2 minuten. Druppel er een eetlepel water over zodat de ingrediënten zachter worden. Voeg nu alle specerijen en de pindasaus toe en bak nog een minuut extra mee.

Haal de pan van het vuur en laat de inhoud afkoelen. Giet de inhoud van de pan in de blender (of in een maatbeker als je een staafmixer wil gebruiken) en blend tot een homogene pasta. Het is niet erg als er hier en daar nog wat stukjes inzitten.

Neem er nu een grote mengkom bij en stort het kippengehakt en de kruidenpasta erin uit. Voeg er ook de bruine suiker, de geraspte kokos, de limoenrasp, de panko en de garnalenpasta aan toe. Meng met je handen tot een egale massa en kruid af met een snuf zout.

Leg een schaal klaar met 6 schone citroengrasstengels.

Maak nu 6 dikke worstjes van ongeveer 10 centimer lang van het gehakt. Is het mengsel te nat? Voeg dan extra panko toe. Duw er in de lengte met een vloeiende beweging een citroengrasstengel doorheen en druk nog eens goed aan (eventueel met een beetje extra panko).

Leg de spiesjes op de voorverwarmde barbecue gedurende 8 à 10 minuten en keer de spiesjes regelmatig om.

Serveer met wat limoen en je favoriete pindasaus.

