Recept van de dag: Ice cream sandwiches met stroopwafels

Ice cream sandwiches zijn een geniale uitvinding. Want een bolletje ijs smaakt áltijd lekkerder tussen twee koekjes. Helemaal als dat chocoladestroopwafels zijn. En o ja: die dippen we even in de chocolade…

Ingrediënten

Voor 10 mini ice cream sandwiches:

20 mini stroopwafels

600 ml roomijs (bijv. pecan-karamel)

160 gram smeltchocolade

1 eetlepel kokosolie

Grof zeezout

Geen zorgen: we gaan niet zelf ijs maken vandaag. Dat kopen we gewoon kant-en-klaar in een smaak die goed bij stroopwafels past. In dit geval: pecan-karamel. Maar gewoon goed vanille-ijs of chocolade-ijs is minstens zo lekker.

Wij gebruiken voor dit recept mini stroopwafels, omdat dit het eten van je ice cream sandwich vergemakkelijkt. Een stroopwafel is namelijk een beetje chewy en bovendien kan het ijs – zeker op loeihete dagen – snel smelten. Maar je kunt er natuurljk ook het gewone formaat stroopwafels voor gebruiken. ‘T is jouw feestje!

Zo maak je deze ice cream sandwiches

Smelt de smeltchocolade samen met de kokosolie. Zet een met bakpapier beklede bakplaat klaar en haal de stroopwafels aan één kant door de gesmolten chocolade. Leg steeds een stroopwafel op een vork en dip in de chocolade. Daarna leg je ze met de natte (chocolade) kant naar boven op het bakpapier.

Als alle stroopwafels een laagje chocolade hebben, strooi je er wat grof zeezout over.

Zet de koekjes minstens een half uur in de koelkast, zodat de chocoladelaag kan uitharden.

Stel daarna de ice cream sandwiches samen door een bolletje ijs tussen twee koekjes te scheppen. Eet ze vlug op, voor ze smelten…

