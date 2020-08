Recept van de dag: Hard Lemonade met jenever en citroen

Eerder vertelden we je al dat hard seltzer een stevige trend aan het worden is. Maar we hebben nog zo’n top zomerdrankje voor je. Want KETEL 1 bedacht een heerlijk recept voor Hard Lemonade: citroenlimonade met een scheutje jenever. Lekker fris!

Ingrediënten

Voor 1 persoon:

1 deel jenever (KETEL1)

1 deel citroensiroop (bijv. Pinkyrose Straight Lemon)

3 delen bruisend water

IJsblokjes

Schijfje citroen en limoen

Jenever ken je misschien vooral uit dat borrelglaasje van je vader, maar jenever is al lang niet meer het ouderwetse drankje dat enkel geliefd is bij de oude garde. De oer-Hollandse sterke drank wint namelijk steeds meer en meer aan populariteit bij een jong en hip publiek. Denk maar aan de revival van het Kopstootje.

Maak je er een mixdrankje van, zoals in dit recept, dan krijg je een heerlijke zachte limonade met een kick. Perfect om de hele zomer van te genieten!

En waar is dat toffe rietje van?

Vind je het rietje ook niet helemaal te gek? Die is afkomstig van STRAWIES: een bedrijf dat onweerstaanbare, duurzame rvs-rietjes maakt. Om te strijden tegen de plasticsoep én omdat elk drankje instant ‘disco’ wordt met zo’n kek rietje. Helemaal fijn: ze kunnen gewoon in de vaatwasser en je proeft geen gekke bijsmaakjes (we hebben het uitvoerig getest). Wij zijn fan!

