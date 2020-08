Recept van de dag: Gevulde tomaten met couscous en halloumi

Gevulde tomaten worden klassiek vaak gemaakt met een gehaktvulling, maar wij halen dit klassieke gerechtje voor één keer naar de Arabische sfeer. De gehaktmengeling verruilen we voor een vulling van couscous, verkruimelde halloumi, granaatappelpitjes en verse kruiden. Superlekker.

Ingrediënten

Voor 3 gevulde tomaten:

3 stevige vleestomaten

75 gram couscous

1 sjalotje, in dunne ringetjes gesneden

1 theelepel groentebouillon

1/2 theelepel chilipoeder

1 theelepel sumak

1 kneepje citroensap

2 eetlepels verse koriander, fijngesneden + extra

2 eetlepels verse peterselie, fijngesneden + extra

3 eetlepels granaatappelpitjes + extra

75 gram halloumi, verbrokkeld in stukjes + extra

Olijfolie (bv. met citroen)

Tools

Parisiennelepel

Dit makkelijke ovengerecht ademt zomer uit. Serveer het met een salade of een stukje vlees en je zult versteld staan hoe snel je een topmaaltijd in elkaar hebt gezet.

Zo maak je de gevulde tomaten

Verwarm de oven voor op 175 graden.

Zet een mengkom klaar.

Snijd het hoedje van de tomaten en hol de tomaten uit. Vang het vocht uit de tomaten op in de mengkom. Leg de stukken vruchtvlees op een snijplank, snijd de hardste stukken weg en snijd de malse stukken in blokjes. Voeg ook deze toe aan de mengkom.

Doe nu de couscous in de mengkom en schep door elkaar. Normaal gezien heb je voldoende vocht uit de tomaten bewaard om de couscous in te te wellen. Zo niet, voeg er dan een scheutje water aan toe en laat even staan. Voeg er ook het sjalotje, de granaatappelpitjes, de verse kruiden, de sumak, de halloumi en het citroensap aan toe. Laat 5 minuten trekken.

Schik de uitgeholde tomaten in een ovenschaal en vul ze met de couscousvulling. Leg er de hoedjes op en vul de rest van de schaal eventueel op met nog wat extra halloumi, granaatappelpitjes en de groene kruiden. Druppel er een scheutje olijfolie overheen.

Zet gedurende 20 minuten in de voorverwarmde oven.

Werk af met een extra scheutje olijfolie.

