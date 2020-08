Recept van de dag: Feestelijke verjaardagskoekjes met toffee en twee soorten chocolade

Dit recept is er één dat ons nog lang zal bijblijven. Het is er namelijk eentje dat we speciaal bedachten voor Culy’s 9e (!) verjaardag. Voor deze gelegenheid maakten we feestelijke verjaardagskoekjes met toffee en twee soorten chocolade. Daarmee is het een knipoog naar de Culy x Tony’s reep die speciaal voor onze verjaardag in beperkte oplage verkrijgbaar is.

Ingrediënten

Voor ongeveer 50 koekjes

Voor het koekjesdeeg

165 gram zachte boter

zachte boter 150 gram witte basterdsuiker

1 theelepel vanille-extract

Snuf grof zee zout

grof zee 1/2 losgeklopt ei

175 gram tarwe bloem

tarwe 80 gram toffee, in fijne stukjes gemalen met de keukenmachine

50 gram chocolate chips

50 gram witte chocolade, fijngehakt (of witte chocoladedruppels)

Dat lees je goed: Die Culy x Tony’s reep komt in een speciale anniversary edition die nú beschikbaar is in de webshop van Tony’s en in Tony’s Super Store in Amsterdam. Er zijn slechts 99 chocoladerepen in de smaak puur-wit-speculaas-zeezout-toffee.

En omdat we zó verzot zijn op deze verjaardagsreep, gebruikten we de Culy x Tony’s reep als inspiratie voor onze verjaardagskoekjes. Het resultaat zijn heerlijke Amsterdamse koggetjes met toffee, zeezout en de twee soorten chocolade van de reep. Want als we iets te vieren hebben, dan doen we het meteen goed.

O ja: de hoeveelheden zijn goed voor zo’n 50 koekjes, waarvoor we zelf 3 bakplaten nodig hadden. Beschik je niet over een oven met verschillende verdiepingen, hou er dan rekening mee dat je de koekjes in 3 shifts zult moeten bakken.

Verjaardagskoekjes met toffee en chocolade Verwarm de oven voor op 175°C en bekleed een bakplaat met bakpapier. Doe de boter met de basterdsuiker, het vanille-extract en zout in een kom en kneed kort met je handen, tot het een homogene massa wordt . Roer het ei erdoor. Voeg de bloem, de chocolate chips, de witte chocolade en de gehakte toffee toe en kneed alles kort nog eens door. Doe het deeg in een spuitzak met een glad spuitmondje van 1-1,5 centimeter en spuit bolletjes van 2-3 centimeter op de bakplaat. Houd voldoende tussenruimte, want de koekjes lopen uit tijdens het bakken. Bak de koggetjes in 10 minuten goudbruin. Haal de bakplaat uit de oven en laat nog even uitharden en afkoelen op het bakpapier. Schep ze daarna over op een rooster om verder af te koelen en werk af met nog wat extra zeezout. Bekijk hier alle recepten.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.