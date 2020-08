Recept van de dag: De ideale brunchcocktail: de Pomme Highball met wodka

De ideale cocktail voor bij de brunch? Move over Bloody Mary, want deze Pomme Highball is wat we willen. Het drankje past bij de toenemende vraag naar cocktails die laag in alcohol zijn en die verse ingrediënten bevatten. Wij kregen van Belvedere Vodka het recept voor de lekkerste Pomme Highball.

Ingrediënten

Voor 1 cocktail:

45 ml Belvedere vodka

60 ml versgeperst appelsap

20 ml limoensap

10 ml suikersiroop / simple syrup

Bruiswater, om af te toppen

2 plakjes komkommer met een beetje kurkuma

In deze brunch cocktail (die trouwens perfect past bij een stel wafels of pancakes… just saying…) gaan Belvedere Vodka, vers appelsap, limoensap, suikersiroop en soda. Zó lekker, wij zeggen: move over, Bloody Mary en Mimosa!

Zo maak je de Pomme Higball

Meng alle ingrediënten in een glas met ijs en roer.

Top af met bruiswater en garneer met de schijfjes komkommer.

