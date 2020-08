Recept van de dag: Caponata met kerstomaatjes en gefrituurde olijven

Caponata is een zoetzure Siciliaanse auberginesalade die vaak met vis of zeevruchten geserveerd wordt. Wij maken ‘m in dit recept echter helemaal vegan en vervangen de vis door gefrituurde olijven. Zo goddelijk lekker, daar heb je echt geen idee van…

Ingrediënten

Voor 2 à 3 personen

400 gram kerstomaatjes

Zout & peper

Snuf suiker

Scheut olijfolie

1 aubergine, in dobbelsteentjes

1/2 rode paprika, in stukjes

2 stengels selderij, in kleine stukjes

1 witte ui, fijngesnipperd

1 teentje knoflook

1 scheutje rode wijnazijn

30 gram geroosterde pijnboompitten

Handje basilicum

4 theelepels kappertjes

Olie om te frituren

Ongeveer 15 grote groene olijven, ontpit en uitgelekt

Een schaaltje havermelk

Een schaaltje panko

En met olijven frituren, dan bedoelen we ook écht olijven frituren: compleet met een knapperig jasje van panko. Dat maakt van het geheel een luxe salade, die je ongetwijfeld nog héél vaak gaat maken.

Zo maak je de caponata

Verwarm de oven voor op de grillstand. Doe in een ovenschaal de kerstomaatjes, een flinke scheut olijfolie, een snuf zout en peper en een flinke snuf suiker. Hussel door elkaar en zet 15 minuten onder de grill.

Verhit ondertussen een pan met olijfolie op het vuur en bak de ui, knoflook en de bleekselderij. Voeg er ook de paprika en de aubergine aan toe en laat ruime tijd aanstoven op een matig vuurtje. Voeg er nog een snuf zout aan toe en roer regelmatig.

Haal de kerstomaatjes uit de oven en giet de inhoud van de ovenschaal (zowel de kerstomaatjes als de olijfolie) voorzichtig in de pan. Voeg er ook een klein scheutje rodewijnazijn aan toe en laat nog een paar minuten bakken. Zet het vuur uit zodra alle ingrediënten er mals en gaar uitzien en schep de inhoud van de pan op een schaal. Lepel er ook de kappertjes overheen.

Maak de pan schoon en verhit ongeveer twee centimeter frituurolie in de pan. Laat de olie op temperatuur komen.

Zet ondertussen een schaaltje panko en een schaaltje havermelk klaar. Wentel een olijf door de panko, vervolgens door de melk en vervolgens weer door de panko. Druk goed aan. Herhaal dit voor alle olijven. Leg de gepaneerde olijven op een bord.

Zodra de olijven gepaneerd zijn, kun je ze voorzichtig in de frituurolie scheppen. Laat frituren tot de olijven een goudbruin korstje zijn. Schep ze er vervolgens uit en laat uitlekken op een bord met een laagje keukenpapier.

Strooi de pijnboompitten uit op de schaal groenten, schik er de gefrituurde olijven tussen en werk af met de blaadjes basilicum. Kruid het geheel af met een extra snuf grof zeezout.

