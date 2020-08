Recept van de dag: Cake gemaakt van vanille-ijs (!) en bakmeel

Dit ga je niet geloven: deze cake maak je van gesmolten ijs. Ja, echt. Je hebt dan ook maar twee ingrediënten nodig: vanille-ijs en wat zelfrijzend bakmeel. En vooruit: een snuf zout, want dan krijg je die onweerstaanbare zoet-zout-combi. Try it!

Ingrediënten

Voor 1 magische cake:

500 ml gesmolten vanille-ijs

180 gram zelfrijzend bakmeel

Snuf zeezout

Eventueel wat zoute boter, voor erbij

We zagen Matt Preston deze ijscake maken in een aflevering van Masterchef Australia en we vielen haast van de bank af van verbazing. Maar wat blijkt: het werkt. Men neme gesmolten vanille-ijs (waarvoor je gewoon de allergoedkoopste soort kunt gebruiken!) en wat zelfrijzend bakmeel.

Matt noemt het een brood, maar vanwege de kruimelige structuur doet het ons meer aan een cake denken. Hij serveert deze zoete, zachte cake met wat zoute boter. Een top-idee! Klaar? Daar gaan we.

Zo maak je deze cake van gesmolten ijs

Verwarm de oven voor op 175 graden. Zet een ingevette cakevorm klaar.

Zorg dat het ijs helemaal gesmolten is. Dat proces kun je eventueel versnellen door de kom in een bak met heet water te zetten. Voeg het zelfrijzend bakmeel toe en meng de twee ingrediënten voorzichtig door elkaar met een spatel.

Giet het mengsel in de ingevette cakevorm en maak de bovenkant zo glad mogelijk. Strooi er wat zeezout op en schuif de vorm in de voorverwarmde oven.

Na ongeveer 35 minuten op 175 graden zou je ijscake goudbruin en gaar uit de oven moeten komen. Serveer met een lik gezouten boter en eet met je ogen dicht (hoeft niet, is wel aan te raden).

