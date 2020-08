Recept van de dag: auberginerolletjes met spinazie & mozzarella

Deze auberginerolletjes zijn een perfect vega hapje voor tijdens een etentje of buffet. Je maakt ze ruim van tevoren, vallen bij iedereen in de smaak en je kunt er heel gemakkelijk één of twee (of meer) van opscheppen. Lekker met knapperig brood.

Ingrediënten

Voor ongeveer 16 auberginerolletjes:

2 kleine of middelgrote aubergines

1 fles passata (700 ml)

1 ui

2 tenen knoflook

1 flinke bos verse basilicum

450 gram bladspinazie uit de vriezer

125 gram ricotta

30 gram geraspte Parmezaan + extra ter garnering

1 ei

1 bolletje mozzarella

Aubergines zijn in augustus in seizoen, en dat wil zeggen dat ze op hun allerlekkerst zijn. Kortom: sla een voorraadje in en maak deze auberginerolletjes. Krijg je beslist geen spijt van.

Zo maak je de auberginerolletjes

Begin met het maken van de tomatensaus. Snipper de ui en hak een teentje knoflook fijn. Hak ook de basilicum (steeltjes en de blaadjes) fijn. Verwarm een scheutje olijfolie in een braadpan op laag vuur. Fruit hierin de ui met de knoflook en basilicum.

Breng het uimengsel op smaak met peper en zout en voeg de passata toe. Breng aan de kook en laat een half uurtje pruttelen. Proef en voeg eventueel wat extra zout, peper of een snuf suiker toe, om de saus in balans te brengen.

Laat de spinazie ontdooien. Snijd ondertussen de aubergines in de lengte in plakken van bijna een centimeter dik. Besmeer met een kwastje met een beetje olijfolie en verwarm een grillpan op hoog vuur. Grill hierin de aubergineplakken aan beide kanten en kruid met peper en zout.

Hak het tweede knoflookteentje fijn. Meng met de spinazie, het ei, de ricotta en de Parmezaan. Breng op smaak met peper en zout. Leg de gegrilde aubergine plakken op een plank voor je, zodat je ze makkelijk kan oprollen.

Verwarm je oven voor op 200 graden. Verdeel de saus over een ovenschaal. Leg in het midden van elke aubergineplak een lepel van de spinazievulling en rol op. Leg de auberginerolletjes in de saus. Scheur de mozzarella in stukjes en verdeel over de rolletjes. Garneer met extra Parmezaanse kaas en bak een half uur in de oven.

De auberginerolletjes zijn klaar wanneer ze goed heet van binnen zijn en de kaas goudbruin gekleurd. Enjoy!

