Recept van de dag: Mediterrane barbecuespiesjes met halloumi & chorizo

Deze barbecuespiesjes met halloumi, chorizo en jalapeño bevatten het lekkerste uit je favoriete vakantielanden. Even kort grillen op de barbecue, daarna opeten met wat uitgeknepen citroen eroverheen.

Ingrediënten

Voor 8 spiesjes:

Stukje halloumi van 225 gram

1 gedroogd chorizoworstje (ongeveer 200 gram)

8 jalapeñopepers

1 rode ui

8 cherrytomaatjes

8 satéprikkers of spiezen

Olijfolie

Citroen

Zout & peper

Halloumi is die verrukkelijke chewy kaas die zich heel goed laat grillen zonder te veranderen in een plasje gesmolten kaas. En als je ‘m kan grillen kun je ‘m ook heel goed barbecuen. Probeer het maar eens met deze barbecuespiesjes met halloumi.

De jalapeñopepers zijn flink heet. We zouden je dan ook adviseren om er telkens een hapje van te eten (afgewisseld met de andere ingrediënten van het spiesje) en niet de hele peper in één keer naar binnen te werken. Tenzij het je niet heet genoeg kan natuurlijk. Ook lekker in plaats van jalapeño zijn pimientos de padrón. Die zijn alleen wat moeilijker te vinden. Maar zie je ze liggen, sla ze dan onmiddellijk in.

Barbecuespiesjes met halloumi

Gebruik je satéprikkers, leg die dan even te weken in een bakje met water. Zo voorkom je dat ze zo droog zijn dat ze vlam vatten op de barbecue.

Snijd de halloumi in blokjes van gelijke grootte. Snijd de rode ui in acht kwarten. Verdeel ook de chorizo in stukjes: ook zo’n acht stukjes (de rest bewaar je voor bijvoorbeeld bakbanaan van de barbecue met chorizo en limoen of gevulde zoete aardappel met chorizo en tomaat).

Rijg de ingrediënten aan de barbecuespiesjes. Begin bijvoorbeeld met de jalapeño, stukje rode ui, blokje halloumi, stukje chorizo en eindig met een tomaat.

Bestrijk de spiesjes met een klein beetje olijfolie en bestrooi met gemalen zwarte peper.

Grill de barbecuespiesjes op een barbecue van ongeveer 180 graden aan beide kanten tot de ingrediënten mooie bruine plekjes hebben. Knijp er een beetje citroensap over uit en eet op terwijl ze nog warm zijn (laat de halloumi niet te lang liggen, want dan wordt ‘ie taai).

