Recept van de dag: Zomers drankje met watermeloen, rozenwater en limoen

Wat zet je op tafel bij warm weer, als je wél verfrissing wil maar geen alcohol? Een kleurrijk drankje natuurlijk. Wij maakten een zomers drankje met watermeloen, rozenwater en limoen: de perfecte dorstlesser.

Ingrediënten Voor 1 drankje Een paar ijsblokjes

350 gram watermeloen, zonder schil en in blokjes

30 ml rozenwater

Sap van 1/2 limoen

1 schijfje limoen, ter garnering

1 schijfje watermeloen, ter garnering Extra: 1 rietje

Blender (of staafmixer)

Rozenwater vind je tegenwoordig gewoon in de Albert Heijn, van het merk SOUQ. Nog wat rozenwater over? Die kun je later verwerken in een smoothiebowl met aardbeien en rozenwater. Of maak er deze Perzische liefdestaart met rozenwater, kardemom en pistache mee.

Zomers drankje met watermeloen, rozenwater en limoen

Doe een paar ijsblokjes in een glas.

Giet de blokjes watermeloen, het rozenwater en de uitgeperste limoen in de blender en blend tot een schuimige massa.

Schenk de inhoud van de blender uit in het glas.

Maak een inkeping in het schijfje watermeloen en in het schijfje limoen en schik op de rand van het glas. Serveer met een rietje.

