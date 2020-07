Recept van de dag: Zeeduivel met romescosaus en gebrande prei

Prei is typisch zo’n groente waarvan we altijd vergeten hoe lekker ‘ie is. Op de een of andere manier zien we ‘m vaak over het hoofd, bij de groenteboer. Terwijl de smaak van prei echt fantástisch is. Tijd om die prei dus eens in het zonnetje te zetten. Daarom bedachten we dit recept voor zeeduivel met romescosaus en gebrande prei.

Ingrediënten

Voor 2 personen:

2 stukjes zeeduivel (of andere stevige witvis)

4 gewone preien of 6 kleine preien, goed gewassen

Klont boter

Zout & peper

Voor de romescosaus:

350 gram geroosterde rode paprika’s uit een pot, uitgelekt

50 gram gehakte amandelen

1, 5 eetlepel tomatenpuree

1 eetlepel olijfolie

1 teentje knoflook

Sap van ½ citroen

3 eetlepels verse peterselie

2 eetlepels gehakte basilicum

Snuf gerookt paprikapoeder

Zout & Peper

Dat klinkt misschien uitdagend: zeeduivel, romescosaus en gebrande prei. Maar in feite is dit een heel makkelijk en snel recept voor doordeweeks. De prei leg je in de oven, voor de romescosaus hak je alle ingrediënten tegelijk fijn in een keukenmachine. En dan hoef je alleen nog maar de vis kort te bakken.

In plaats van zeeduivel kun je ook een andere witvis gebruiken, zoals zeewolf, zeebaars of kabeljauw. Check bij je visboer welke vis er het mooiste uitziet en neem die.

Verwarm de oven voor op 220 graden.

Leg de preien op een bakplaat met bakpapier. Rooster ze in de oven tot ze geblakerd zijn, dat duurt ongeveer 40 tot 50 minuten (korter voor dunne, kleine preien). Keer ze halverwege om.

Maak ondertussen de romescosaus. Doe daarvoor alle ingrediënten in een blender of keukenmachine en maal tot een saus (hoeft niet helemaal glad).

Haal de zeeduivel aan beide kanten door de bloem. Smelt een klont boter met een beetje olijfolie in een koekenpan op medium vuur en bak de zeeduivel aan beide kanten rustig gaar. Vijf à zes minuten zou genoeg moeten zijn.

Pel de preien en verwijder ook het groene gedeelte. Snijd de rest van de prei in stukken (of laat ze heel, het is jouw feestje).

Schep de romescosaus op de borden en leg de geblakerde prei erop. Leg de zeeduivel daar weer bovenop. Maak af met wat olijfolie, zout & peper en eventueel nog wat extra peterselie en basilicum, ter garnering.

