Recept van de dag: Tiramisu in glaasjes met pandan en kokos

Deze tiramisu in glaasjes heeft een beetje een Aziatisch tintje. Dat komt door de pandan(likeur) en kokos. Minder zwaar dan gewone tiramisu en met een frisse, Aziatische twist.

Ingrediënten

Voor 6 personen:

30 ml pandanlikeur (Bandoeng 22)

170 gram mascarpone, op kamertemperatuur

15 gram poedersuiker

1/2 theelepel vanille-extract

1 blik volvette kokosmelk (koud, dus bewaar ‘m in de koelkast)

80 ml koude espresso

12 lange vingers

1 eetlepel ongezoet cacaopoeder

20 gram kokossnippers of geraspte kokos, ongezoet

Mocht je nog niet bekend zijn met pandan: een extract dat afkomstig is van het blad van de zogenaamde schroefpalm (en de smaakmaker van pandanrijst). Heerlijk aromatisch, notig en licht vanille-achtig, maar dan nóg lekkerder. Daarbij heeft pandan ook nog eens een funky groen kleurtje.

Ze maken er ook één van onze favoriete likeuren mee: pandanlikeur van Bandoeng 22.

Slagroom van kokosmelk

Die likeur jagen we er met gemak doorheen en dat zorgde ervoor dat we op het idee kwamen om er een recept voor tiramisu mee te maken. Een deel van de mascarpone vervingen we door luchtig opgeklopte kokosmelk, de drank door pandanlikeur. Kokosschaafsel maakt het helemaal af.

Het is trouwens belangrijk dat je voor dit recept blikken volvette kokosmelk scoort en die van tevoren koud zet, anders zal het niet lukken om de kokosmelk luchtig op te kloppen.

Ook leuk: je zou hier ook een tiramisu met spekkoeklikeur en kokos van kunnen maken, met de spekkoeklikeur van Sayah. Vervang dan de pandanlikeur door de spekkoeklikeur.

Tiramisu met pandanlikeur en kokos

Rooster de kokossnippers of geraspte kokos in een droge koekenpan op medium vuur goudbruin en geurig. Zet opzij.

Klop de mascarpone samen met de poedersuiker met een mixer tot een romig, luchtig mengsel. Voeg het vanille-extract toe en meng nog even door. Zet koud tot gebruik.

Open het koude blik kokosmelk voorzichtig (niet schudden!) en schep de bovenste, vette laag kokoscrème er vanaf. Die wil je hebben. Het kokoswater dat daaronder in het blik zit, heb je niet nodig. Drink het lekker op of gebruik het in een ander recept (bijvoorbeeld in Thit kho tàu: een Vietnamese stoofpot van buikspek en ei in kokoswater).

Klop de dikke kokoscrème met de mixer tot een luchtige massa, zoals opgeklopte slagroom.

Spatel het mascarponemengsel nu voorzichtig door de opgeklopte kokosroom. Zet eventueel koud tot gebruik.

Pak de glaasjes erbij. Schep ongeveer een eetlepel van de kokosroom in de glaasjes. Breek een lange vinger in tweeën, haal door de koffie en leg op de kokosroom. Verdeel over elk glaasje een eetlepel van de pandanlikeur.

Schep er nog een eetlepel van de kokosroom op en nog een laag lange vingers. Maak af met een laatste eetlepel kokosroom. Bestrooi met cacaopoeder (door een klein zeefje of theezeefje gaat heel goed) en zet koud tot gebruik. Strooi er vlak voor het serveren de kokossnippers overheen en eventueel nog wat extra cacao.

