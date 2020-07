Recept van de dag: Thaise rode curry met inktvis en pinda’s

Een lekkere Thaise rode curry maken is helemaal niet moeilijk. En wil je eens extra uitpakken bij je vrienden, voeg dan verse inktvis aan je curry toe. Daarvoor moet je even naar de viswinkel, maar geloof ons: het is het waard.

Ingrediënten

Voor 4 personen

Scheutje zonnebloemolie

1 duimlengte gember, geraspt

1 chilipeper, fijngehakt

1 witte ui, heel fijn gehakt

1 teentje geperste knoflook

500 ml kokosmelk

300 ml kippenbouillon

1 stengel citroengras

3 grote eetlepels currypasta (kant- en klaar of zelfgemaakt)

2 kleine aardappels, geschild, door de lengte gehalveerd en in schijfjes

100 gram sperzieboontjes, de topjes eraf gesneden en in stukjes van 3 cm

450 gram inktvis, gepeld en schoongemaakt

Om te serveren:

Handje verse koriander

Handje pinda’s, geroosterd en fijn gehakt

Partje limoen

Inktvis schoonmaken is even een klusje, maar eigenlijk best een leuk klusje. Lees er hier alles over! Wij gebruiken de tentakels en de lijfjes, in ringetjes. Die smelten bijna weg op je tong als je een hap van de curry neemt.

Zo maak je Thaise rode curry met inktvis

Doe de gember, ui, knoflook en chilipeper in een keukenmachine en mix tot een homogene massa met kleine stukjes.

Verhit een scheutje olijfolie in een brede, grote koekenpan en bak het uimengsel. Laat bakken tot de ui glazig wordt en voeg er vervolgens de currypasta aan toe. Laat de smaken van de currypasta goed intrekken.

Voeg er vervolgens de bouillon en de kokosmelk aan toe en roer goed. Laat pruttelen en voeg er de aardappelschijfjes en de sperzieboontjes aan toe.

Maak ondertussen de inktvis schoon. Bewaar de tentakels en snijd de lijfjes in ringetjes. Voeg zowel de tentakels als de ringetjes bij de curry. Voeg ook het citroengras toe en laat nog 20 minuten op een laag vuurtje pruttelen.

Serveer in een diepe kom met verse koriander en een handje gehakte pinda’s.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.