Recept van de dag: Thaise gebakken rijst met ananas, garnalen en cashewnoten

Thaise gebakken rijst met ananas, cashew en garnalen: tropischer wordt het avondeten niet. Zéker niet als je de rijst serveert in de lege ananas. Die hou je sowieso over (want het vruchtvlees gebruiken we voor de rijst), en zeg nou zelf: wie wil er nog uit een bord eten als je ook een ananas kunt uitlepelen?

Ingrediënten

Voor 2 personen

Royale scheut zonnebloemolie

1 verse ananas

2 teentjes knoflook (of 1 grote teen), fijngehakt

200 gram roze garnalen, ongepeld

1 rood rawitpepertje, in fijne ringetjes

200 gram rijst, op voorhand gestoomd of gekookt

1 eetlepel garnalenpasta (Trassie trafasie)

1,5 eetlepel vissaus

1 eetlepel donkere sojasaus

3 eetlepels cashewnoten

1 stengel bosui, in dunne ringetjes

Ter garnering

Handje korianderblaadjes

Limoen, in partjes

Dit is een gerechtje om eens goed mee uit te pakken als je bezoek krijgt. Door de looks, maar ook door de smaak. De combinatie van de ananas, de garnalen en cashew werkt gewoon écht heel goed. Ook handig: het is ook nog eens een snel en makkelijk recept.

Tip: gebruik een restje gekookte rijst (die je bijvoorbeeld de dag daarvoor hebt gekookt of gestoomd). Hierdoor krijgt de rijst meer die losse textuur die je bij gebakken rijst wil hebben.

Zo maak je de Thaise gebakken rijst met ananas

Snijd de ananas doormidden met een groot keukenmes (laat de groene bladeren aan één van de helften zitten). Neem er nu een aardappelmesje bij en snijd langs de harde rand een ovaal in het vruchtvlees. Doe dit voor de beide helften

Snijd met het mesje een raster van blokjes (ter grootte van dobbelstenen) in het vruchtvlees en schep ze met een eetlepel in een kom.

Herhaal dit proces in de laag vruchtvlees eronder, tot de ananashelften volledig zijn uitgelepeld en je alleen nog blokjes vruchtvlees overhoudt. Bewaar de ananashelften en leg de blokjes vruchtvlees apart.

Verwarm een grote wok en voeg de olie toe. Fruit de knoflook even en voeg daarna de garnalen toe. Laat bakken tot ze medium gebakken zijn. Voeg de rijst, de ananas en de chili toe en roer een paar keer snel om met een houten lepel.

Voeg nu de garnalenpasta, vissaus en sojasaus toe en roer goed. Laat een minuutje bakken en voeg ook de cashewnoten en de ringetjes bosui toe. Schep nog een laatste keer goed om en zet het vuur uit. Verdeel de rijst over de lege ananashelften en werk af met een paar takjes koriander. Serveer met limoen.

