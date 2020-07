Recept van de dag: Smoothiebowl met aardbeien en rozenwater

Deze smoothiebowl met aardbeien en rozenwater is een heerlijk luxe ontbijtje, maar ook top als feestelijk toetje. Lekker met rozenwater, voor een onverwachte twist.

Ingrediënten

Voor 1 smoothiebowl:

Voor de smoothie:

10-15 middelgrote aardbeien, zonder de kroontjes

4 flinke eetlepels kwark

Scheutje amandelmelk

3 dadels zonder pit

1/4 theelepel rozenwater

3 eetlepels havermout

Optioneel: een schepje proteïnepoeder of 1/2 banaan

Ter garnering:

2 aardbeien in plakjes

4 frambozen

1 theelepel rozenblaadjes (verkrijgbaar bij de toko of taartenwinkels)

1 eetlepel havermout

Optioneel: granola

Tip: wil je dat de smoothiebowl is dikker is van structuur en meer vult? Voeg dan een halve (eventueel bevroren) banaan toe of proteïnepoeder. Serveer eventueel met granola.

Zo maak je deze smoothiebowl met aardbeien

Doe de ingrediënten voor de smoothie in een blender en mix tot alle aardbeien en dadels fijn zijn. Proef en voeg eventueel iets extra van de ingrediënten toe.

Doe de smoothie in een kom en garneer met plakjes aardbeien, havermout, frambozen, rozenblaadjes en eventueel nog granola. Serveer direct.

