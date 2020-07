Recept van de dag: Slush puppy met gin (!) en komkommer

Houd zwangeren en kinderen binnen! Deze slush puppy met gin en komkommer is namelijk voor volwassenen only. Net zo boozy als een gin-tonic, maar dan extra verfrissend door héél veel ijs en komkommer.

Ingrediënten

Voor 4 slush puppies:

1 komkommer

1 citroen

100 ml gin

100 ml vlierbloesem-siroop

Héél veel ijsblokjes

Voor de suikersiroop:

100 gram suiker

50 ml water

Je hebt voor dit recept een keukenmachine of een blender nodig. Heb je een keukenmachine die kan raspen? Perfect, dan rasp je daar eerst de komkommer mee. Heb je die niet, dan kun je ook een komkommer in stukjes snijden en die in de blender fijnmalen.

Met dit recept van Brit + Co maak je trouwens meteen twee recepten in één keer: de uitgeknepen komkommer roer je samen met wat knoflook door een bakje yoghurt voor een heerlijke tzatziki. Het water uit de komkommer vangen we op en dat gaat ín de slush puppy.

Suikersiroop maken

Maak eerst de suikersiroop: doe het water met de suiker in een sauspannetje en verwarm op lage temperatuur. Roer totdat de suiker is opgelost. Laat helemaal afkoelen.

Wil je meer cocktails maken dan vier? Dan heb je ook meer suikersiroop nodig. Houd altijd de ratio 2:1 suiker tot water aan. Je kunt de siroop tot 6 maanden bewaren in de koelkast.

Slush puppy met gin maken

Zet de glazen waarin je de slush puppy gaat serveren in de diepvries.

Rasp de komkommer (zie boven). Plaats ‘m in een zeef die je boven een kom hangt. Knijp de komkommer uit en vang het sap op in de kom. Als het goed is, kun je uit één komkommer 240 ml sap halen.

Doe het sap in je keukenmachine of blender, samen met het sap van de citroen. Voeg ook de gin, vlierbloesemsiroop en de suikersiroop toe. Gooi hier ook een enorme berg ijsklontjes bij en laat draaien.

Voeg eventueel nog meer ijsblokjes toe: zoveel als je nodig hebt om de juiste consistentie (die van een slush puppy!) te krijgen. Wij gebruikten in totaal de inhoud van ongeveer drie ijsblokzakjes.

