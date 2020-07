Recept van de dag: Salted honey pie (van Nigella Lawson)

Honing en zeezout combineren tot een taart: je moet er waarschijnlijk Nigella Lawson voor heten om op zo’n geweldig idee te komen. En daar zijn wij haar extreem dankbaar voor, want het resultaat is een goddelijke salted honey pie met homemade boterdeeg en een honingvulling die een beetje doet denken aan salted caramel (maar dan lekkerder). Wat een feest!

Ingrediënten

Voor 1 taart

Voor het deeg:

125 ml koud water

2 eetlepels rijstazijn

30 gram ijsblokjes

120 gram ongezouten boter, lichtjes gesmolten

160 gram tarwebloem

½ theelepel zout

1 ½ theelepels suiker

Voor de vulling:

120 gram ongezouten boter, gesmolten

150 gram kristalsuiker

1 eetlepel polenta

½ theelepel zout

1 theelepel vanillearoma

265 gram honing

3 grote eieren

125 ml verse slagroom

2 theelepels appelazijn

1 à 2 theelepels zeezout, bijv. van Maldon

Verder nog nodig:

Springvorm of taartvorm met ribbels van +/- 26 cm

Tip: de hoeveelheid honing in het recept kun je het beste echt even wegen, in plaats van je te baseren op de hoeveelheid op de verpakking. Wij kwamen er namelijk achter dat de inhoud op de verpakking niet helemaal overeenkwam met het getal op onze keukenweegschaal. Even in de gaten houden dus!

Zo maak je de salted honey pie

Doe water, appelazijn en ijsblokjes in een maatbeker en roer even met een eetlepel.

Doe de rest van de ingrediënten voor het deeg in een kom en kneed met je handen tot een homogene massa.

Voeg er 2 eetlepels van het watermengsel aan toe en kneed opnieuw. Voeg er vervolgens weer 2 eetlepels aan toe, mix en ga zo door tot het deeg een homogene bal vormt die niet droog is. Wikkel de bal in plastic folie en zet 1 uur in de koelkast

Vet een springvorm (of taartvorm met ribbels) in met boter. Tip: gooi nóóit de papieren verpakking van boter weg, daarmee vet je heel makkelijk je bakvormen in.

Verwarm de oven voor op 200 graden en plaats een rooster in het midden van de oven.

Neem een mengkom en doe daarin de gesmolten boter, de suiker, de polenta, het zout en het vanillearoma. Roer met een garde.

Voeg er de honing en de eieren één voor één aan toe en vervolgens ook de slagroom en de azijn. Roer met de garde tot een homogene massa.

Druk het gekoelde deeg aan in de ingevette taartvorm en duw plat. Gebruik je een springvorm, zorg dan dat je een rand maakt van ongeveer 2 centimeter hoog.

Zeef vervolgens het honing mengsel in de taartvulling. Let op: het zou kunnen dat je iets te veel vulling hebt (afhankelijk van de hoogte van de rand van je bakvorm). Stop tijdig: het is de bedoeling dat de rand nog een paar millimeter boven de vulling uitsteekt.

Plaats deze taart voorzichtig in het midden van de voorverwarmde oven en bak 45 à 50 minuten. Zet een alarm op 30 minuten en draai op dat moment de taart 180 graden.

De taart is klaar wanneer de randen hard en een beetje puffy zijn en het midden een goudbruine kleur heeft.

Laat de taart gedurende 2 à 3 uur afkoelen op een rooster, de inhoud zal nu verder stollen. Bestrooi voor serveren met wat extra grof zeezout.

