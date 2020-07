Recept van de dag: Roze focaccia met kerstomaatjes en rozemarijn

We zagen de laatste tijd steeds vaker van die mooie, roze focacciabroden voorbijkomen op Instagram. Je begrijpt: al heel gauw begon het te kriebelen om onze eigen versie te maken. En zo gezegd zo gedaan: roze focaccia met kerstomaatjes en rozemarijn it is!

Ingrediënten Voor 1 focaccia 11 gram gist (uit een zakje)

100 ml lauw water

500 gram bloem

15 gram zout

2 eetlepels olijfolie

200 ml rode bietensap

Handje rode en gele kerstomaten, gehalveerd

Een paar plukjes rozemarijn

Je favoriete olijfolie

Grof zeezout Extra Rechthoekige ovenschaal van ongeveer 26 op 16 cm

Deze focaccia heeft zijn kleur te danken aan – je raadt het al – rode bietensap. Dit kun je kant- en klaar kopen, maar je zou eventueel ook het vocht kunnen gebruiken van de voorgekookte bietjes (vacuüm verpakt) die je in de supermarkt vindt.

En wat doe je met zo’n roze focaccia? Je serveert het bij de borrel, met een schaaltje goeie olijfolie en/of wat boter. Of zet ‘t op tafel, bij je salade, soep of een Italiaans (pasta-)gerecht. Ook een idee: snijd er een groter stuk van en beleg het met salami, pittige aubergine en artisjokkencrème, zoals wij hier deden.

Zo maak je de roze focaccia

Meng de gist met het lauwe water en laat 10 minuten rusten.

Giet de bloem samen met een snufje zeezout in een kom en voeg er het water-gistmengsel bij. Roer met een vork tot een korrelige massa.

Bestuif je keukenblad intussen met voldoende bloem.

Voeg na 10 minuten de olijfolie en het bietensap toe en kneed in de mengkom losjes tot een bal.

Leg de bal op het met bloem bestoven werkvlak en kneed 15 à 20 minuten (!). Jep: dit moet echt zo lang, zodat het glutennetwerk in het deeg zich goed kan vormen.

Je kunt ook de deeghaak van de staande mixer gebruiken: in dat geval volstaat het om 15 minuten te kneden. Kneed in dat laatste geval vervolgens nog een paar minuten met de hand, tot het deeg soepel en elastisch is.

Tip: de beste methode om het deeg te kneden is om er een dikke worst van te rollen, en dan telkens één van de uiteinden naar binnen te plooien (met een beetje bloem), opnieuw te rollen tot een worst en te herhalen met het andere uiteinde. Ga door tot dit een soepele, stevige bal wordt.

Leg het deeg in een kom en bedek het losjes (!) met plastic folie. Laat een uur rijzen op kamertemperatuur.

Neem er een rechthoekige ovenschaal van ongeveer 26 cm bij 16 cm bij en smeer in met olie en een laagje bloem. Schik er het deeg in zodat het de gehele oppervlakte beslaat (probeer het niet te veel te stretchen).

Laat opnieuw een uur rijzen, deze keer in de ovenschaal. Leg hiervoor een schone lauwwarme, natte theedoek over de ovenschaal.

Maak er naderhand kuiltjes in met je vingers en laat nog eens 15 minuten rijzen.

Sprenkel er goede olijfolie, een dun laagje bloem en grof zeezout over. Duw een paar van de kerstomaatjes in de kuiltjes (met de opening naar boven) en decoreer met een paar plukjes rozemarijn.

Verwarm de oven voor op 225°C. Laat de focaccia in tussentijd nog even staan, op kamertemperatuur.

Bak de focaccia knapperig in de oven (zo’n 20 minuten), tot hij goudbruin van kleur is. De focaccia is het lekkerst als je hem kort na het bakken serveert.

