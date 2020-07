Recept van de dag: Popcornschnitzels met polenta en maissalsa

Het was Ronald Giphart die ons ooit influisterde dat hij weleens popcornschnitzels maakt. Juistem: schnitzels met een jasje van gemalen popcorn. Dat idee vonden we zo briljant (en heerlijk) klinken, dat we ermee aan de haal gingen. Lekker met een romige polenta en snelle maissalsa.

Ingrediënten

Voor 4 personen:

350 gram fijne polenta (geen instant)

1 liter volle melk

750 ml water

300 gram mais

1 rijpe tomaat

Klein bosje verse koriander, fijngehakt

1 jalapeño, fijngehakt

1 limoen

Zout

Voor de popcornschnitzels:

4 schnitzels, ongepaneerd

200 gram bloem

2 eieren, losgeklopt

50 gram zoute popcorn

Zout & peper

Olie (om te bakken)

In plaats van Culy mag je ons ook best corny noemen, want we storten ons voor dit recept helemaal in de mais! We maken schnitzels met een jasje van popcorn en serveren die met polenta (maismeel) en een snelle maissalsa. Zo ontzettend lekker, dat je dit gerecht niet kunt eten zonder een glimlach op je gezicht.

Voor dit recept gebruiken we polenta die nog niet is voorgekookt. Het duurt wat langer om die te koken (35 tot 40 minuten in plaats van 3 tot 10 minuten), maar hij bevat meer smaak. En we gaan voor smaak. Let maar op!

Popcornschnitzels met polenta en maissalsa

Giet kokend water en de melk in een ruime pan op laag vuur en voeg de polenta onder voortdurend kloppen met een garde toe (zo voorkom je klontjes). Laat ongeveer 35 tot 40 minuten heel zachtjes doorkoken, onder voortdurend roeren. Wordt de polenta te dik, voeg dan kleine beetjes kokend water toe.

Maak ondertussen de maissalsa. Meng alle ingrediënten in een kom en voeg het limoensap toe. Breng op smaak met wat zout en zet opzij.

Maal voor de popcornschnitzels de popcorn fijn in een keukenmachine. Zet drie borden klaar: één met de bloem, een bord met de losgeklopte eieren en één met de popcornkruimels. Breng de bloem op smaak met zout en peper.

Haal de schnitzels eerst door de bloem, dan door het ei en vervolgens door de popcorn. Druk die goed aan.

Verhit een flinke plens olie op middelhoog vuur en bak de schnitzels aan beide kanten goudbruin en gaar. Laat uitlekken op keukenpapier.

Maak de polenta af met een grote klont boter en een snufje zout.

Schep een laag van de romige polenta op een bord, leg de krokante popcornschnitzel erop en verdeel er wat van de maissalsa overheen.

