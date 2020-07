Recept van de dag: Ons favoriete recept voor pasta in de zomer

Ingrediënten Voor 4 personen: 300 gram spaghetti

400 gram rijpe tomaten (evt. een mix van kleuren en soorten)

1 teen knoflook

1 citroen

50 gram geraspte Pecorino of Parmezaanse kaas

15 gram verse oregano

50 gram ongezouten, gepelde pistachenoten

Zout In deze pasta gaan verse tomaten, geraspte Pecorino of Parmezaan, verse oregano, citroen en een flinke berg fijngestampte pistachenoten. Jamie Oliver liet ons hoogstpersoonlijk kennis maken met dit recept toen we een paar jaar geleden zijn hoofdkwartier in Londen bezochten. Toen al werden we na één hap verliefd op dit simpele recept.

Inmiddels is het onze favoriete zomer pasta, die we blind kunnen maken met de ingrediënten die we nog in huis hebben. Je kunt het dus ook gerust naar wens aanpassen. Vervang de oregano door basilicum of peterselie, meng nog een restje courgette van de barbecue door de pasta, of maak ‘m met linguine of fusilli in plaats van spaghetti. Zolang je er maar een portie liefde in stopt, komt het goed.

Culy’s favoriete zomer pasta

Kook de spaghetti gaar in een pan met flink gezouten water.

Hak ondertussen de knoflook fijn en wrijf ‘m met het lemmet van je mes en een snuf grof zout tot een pasta (dit kan ook in de vijzel). Doe ‘m in een grote kom.

Voeg aan die kom ook de geraspte schil en het sap toe van de citroen, de geraspte kaas en de verse oregano. Meng met een grote scheut olijfolie (ongeveer 4 eetlepels).

Snijd dan de tomaten in kleine blokjes en voeg ze toe aan de kom.

Stamp de pistachenoten in een vijzel tot fijne kruimels. Zet opzij.

Giet de pasta af maar bewaar wat van het pastawater. Voeg de spaghetti toe aan de kom met tomaten en hussel door elkaar. Voeg eventueel wat van het kookwater toe om een mooie, losse saus te maken.

Schep de pasta op de borden en maak af met de gestampte pistachenoten. Deze pasta is zowel warm als koud érg lekker.