Recept van de dag: Minestrone met bloemkool, spelt, wortel en dille

Soep in de zomer: veel mensen moeten er misschien even aan wennen, maar wij vinden het eigenlijk gewoon heel logisch. Deze zomerse minestrone met bloemkool, wortel, spelt en dille zit vol zomersmaken en is een heerlijk lichte maaltijd voor dagen waarop je even geen zin hebt in zware kost. Extra lekker met wat anijs.

Ingrediënten

Voor 4 personen:

Scheutje olijfolie

1 witte ui, fijngesnipperd

1 teentje knoflook, fijngesnipperd

Snuf zout & peper

3 à 4 (regenboog)wortels, gehalveerd in de lengte en in stukjes

150 gram speltkorrels

300 gram bloemkoolroosjes, in kleine roosjes

1 liter groentenbouillon

200 ml witte wijn

1/2 eetlepel tomatenpasta

200 gram witte bonen (uit blik), uitgelekt en gemixt tot puree

2 takjes rozemarijn

1 laurierblaadje

1 kruidnagel

½ theelepel anijszaad (gemalen)

Extra:

Paar blaadjes verse dille

De bouillon in de soep brengen we op smaak met een scheutje witte wijn en een snelle puree van witte bonen. En yep, da’s echt even lekker als het klinkt.

Zo maak je de minestrone met bloemkool, wortel en dille

Verwarm een pan met een scheutje olijfolie en bak de ui en de knoflook zachtjes tot ze glazig zijn. Voeg ook de wortels, de speltkorrels, de rozemarijn, de kruidnagel en het laurierblaadje toe en breng op smaak met een snuf peper en zout. Laat gedurende een paar minuten meebakken.

Voeg er nu de bouillon, de pasta van witte bonen, de tomatenpasta en de witte wijn aan toe en laat ongeveer 20 minuten koken. Roer de bonen- en tomatenpasta door de soep met een garde.

Voeg tot slot de bloemkoolroosjes toe en laat op het vuur pruttelen tot de wortel en de bloemkool gaar zijn. Vis er de rozemarijn en het laurierblaadje uit en serveer in kommen.

Werk af met een paar takjes verse dille.

