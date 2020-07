Recept van de dag: (maaltijd)salade van parelcouscous met bacon & munt

Deze salade van parelcouscous met bacon & munt lijkt eigenlijk een beetje op een pastasalade. Maar dan lekker fris, dankzij de verse kruiden, de komkommer en de citroen. Je eet ‘m koud of lauwwarm. Ideaal bij warm weer, maar ook zéker zo lekker in de winter!

Ingrediënten

Maaltijdsalade voor 2 personen:

175 gram parelcouscous of fregola

6 – 8 plakken bacon, in stukjes

1/2 komkommer, in kleine blokjes

120 gram doperwten

100 gram feta of ricotta

1/2 citroen (sap + schil)

Handje verse munt, fijngesneden

Handje peterselie, fijngesneden

70 gram gehakte amandelen

Olijfolie

Zout en peper

We doken dit recept ooit op in het kookboek Wat Katie Eet en sindsdien is het een favoriet geworden voor op van die dagen waarop je echt-niet-weet-wat-je-moet-koken (yes: die hebben wij ook). Je kunt voor dit recept fregola of parelcouscous gebruiken. Fregola is wel iets zwaarder (ook op de maag…). Zeker parelcouscous kun je bij de meeste supermarkten wel kopen. Soms moet je even het Mediterraanse schap checken.

Zo maak je deze salade van parelcouscous

Kook de parelcouscous of fregola volgens de aanwijzingen op de verpakking. Doe de laatste twee minuten de doperwten erbij. Giet alles af, giet er nog een plens koud water overheen en laat afkoelen. Bak de bacon. Dat kan in een pan, maar wij doen het via deze handige methode in de oven. Snijd de komkommer in kleine blokjes. Rooster de amandelen in een droge koekenpan tot ze goudbruin zijn, hak ze grof en zet ze opzij. Maak nu de dressing: klop de olijfolie en het sap van de citroen door elkaar met zout en peper. Meng de komkommer, de fijngesneden munt en de peterselie met de fregola, de doperwten en de dressing. Verkruimel de feta of de ricotta eroverheen, evenals de bacon. Maak af met de gehakte amandelen.

