Recept van de dag: Koekjes met bruine boter, koffie en pecannoten

Voor deze koekjes met bruine boter, koffie en pecannoten stoppen we gewoon al onze favoriete ingrediënten in een koekje. Heel mooi zijn ze niet, maar lékker…! Deze koekjes zijn niet voor zoetekauwen, want door de koffie en bruine boter smaken ze bijna hartig.

Ingrediënten

Voor ongeveer 24 koekjes:

225 gram ongezouten roomboter

125 gram pecannoten, geroosterd en grof gehakt

6 gram gemalen koffie

240 gram bloem

150 gram kristalsuiker

1/4 theelepel zout

Wat grof zeezout van Maldon

Goed om te weten: deze koekjes zijn een stuk kruimeliger dan bijvoorbeeld chocolate chip cookies. Kijk er dus niet gek van op als ze heel bros zijn. Laat ze goed afkoelen voordat je ze serveert. En bak ze niet als het 30 graden is, want dan heeft de boter bij het afkoelen moeite met opstijven.

Koekjes met bruine boter, koffie en pecannoten

Maak eerst de beurre noisette volgens de methode in de link (of doe het op je eigen manier!).

Laat de boter in een hittebestendige kom afkoelen tot ‘ie vast, maar zacht is. Zet ‘m eventueel even in de koelkast om uit te harden (bijvoorbeeld bij warm weer). Verdeel ‘m daarna in blokjes.

Doe de pecannoten, koffie, bloem, suiker en zout in de kom van een mixer en meng ze door elkaar. Voeg dan de bruine boter in porties toe en tot alles is gemengd tot een deeg. Het hoort er kruimelig uit te zien, maar moet wel samenhangend zijn. is het nog te los, voeg dan een klein beetje (begin met een theelepel) koud water toe en check nog eens.

Verdeel het koekjesdeeg in twee porties en vorm van elk deel een een boomstammetje, met een diameter van ongeveer 5 cm. Leg ze elk op een stuk plasticfolie en rol dat er strak omheen (hoeft niet té strak) en rol nog even zodat de boomstammetjes mooi rond zijn. Maak je geen zorgen: het hoeft allemaal niet te precies.

Leg de rollen koekjesdeeg voor minimaal twee uur te rusten in de koelkast. Alternatief kun je het deeg ook invriezen, of vries de helft in voor een andere keer. Het deeg zou in de vriezer ongeveer een maand goed moeten blijven.

Wil je de koekjes gaan afbakken, verwarm de oven dan voor op 175 graden. Zet twee bakplaten klaar en bekleed ze met bakpapier.

Haal het deeg uit het folie en snijd ze in plakjes van ongeveer een halve centimeter dik. Leg ze op de bakplaten en bestrooi ze met het zeezout. Bak ze in 12 tot 15 minuten in de voorverwarmde oven tot ze goudbruin zijn. Laat helemaal afkoelen op een rekje.

