Recept van de dag: Knapperige groenten in kruidige kokos uit de bijbel van de Indonesische keuken

Urap urap (ofwel: knapperige groenten in kruidige kokos) is een heerlijk vegetarisch gerecht uit Indonesië. En waar kunnen we het recept beter gaan zoeken dan in De bijbel van de Indonesische keuken? Juist ja.

Ingrediënten

Voor 4 personen

1 theelepel + extra zout

4 lomboks, in fijne ringen

1½ cm kentjoer, in dunne plakjes

5 kaffirlimoenblaadjes, nerf verwijderd, julienne gesneden

1 theelepel trassi

1 theelepel palmsuiker

200 gram verse kokos, geraspt

250 gram taugé

150 gram Chinese kool

150 gram paksoi

150 gram waterspinazie

¼ nootmuskaat, geraspt

100 gram sperziebonen, gedopt

Tools

Vijzel

Stoompan

Schuimspaan

Want wát een naslagwerk is De bijbel van de Indonesische keuken geworden! In dit onlangs verschenen boek wordt de Indonesische keuken opgedeeld in de verschillende en verrassende eilandkeukens van het land. Zo ontdek je dus welke recepten er van Sumatra komen, maar ook van West-Java, Midden-Java en Oost-Java, Bali, Sulawesi en Papoea. Al met al zijn dat meer dan 230 recepten, dus daarmee ben je wel even zoet.

Zo maak je de knapperige groenten in kokos (urap urap)

1. Maal in de vijzel het zout, de lomboks, kentjoer, het kaffirlimoenblad, de trassi en de palmsuiker tot een fijne boemboe. Voeg verse kokos toe en meng goed door.

2. Breng een laagje water in de stoompan aan de kook en stoom de boemboe ongeveer 30 minuten in de stoominzet. Neem de pan van het vuur en laat de boemboe enigszins afkoelen.

3. Breng intussen een pan met ruim water en wat zout aan de kook en blancheer er achtereenvolgens de taugé, Chinese kool, paksoi en de waterspinazie 30 seconden in. Neem de groente met een schuimspaan uit het kookvocht, spoel na onder koud stromend water en laat goed uitlekken.

4. Breng opnieuw een pan met ruim water en wat zout en de nootmuskaat aan de kook en kook de sperziebonen in 3-4 minuten beetgaar. Spoel na onder koud stromend water en laat goed uitlekken.

5. Meng de groenten met de boemboe. Laat de smaken ongeveer 20 minuten intrekken. Serveer het gerecht op kamertemperatuur.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.