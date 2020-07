Recept van de dag: Kersenmilkshake met amandel

Het allerliefst zouden we iedereen willen verplichten om vanavond nog deze kersenmilkshake met amandel te maken: zo lekker vonden we ‘m. Ideaal als je iets goed te maken hebt bij je geliefde of huisgenoten, want hier wordt echt iedereen blij van.

Ingrediënten

Voor 2 grote of 4 kleine milkshakes:

500 gram kersen (uit de diepvries of vers en ontpit)

5 à 6 bollen vanille-ijs van goede kwaliteit

220 ml amandelmelk

1,5 handje gepelde amandelen

1 eetlepel poedersuiker

Voor de garnering

Kers

Slagroom

Rietje

Deze milkshake kun je trouwens heel makkelijk vegan maken. Vervang in dat geval het vanille-ijs en de slagroom door een plantaardige variant.

Zo maak je de kersenmilkshake met amandel

Doe alle ingrediënten voor de milkshake in een blender en mix tot je een glad, schuimend mengsel hebt.

Schenk uit in glazen en werk af met een toef slagroom en een extra kers (die kan je op de rand van het glas zetten door er een inkeping in te snijden).

Neem plaats op een zonnig terras en geniet!

