Recept van de dag: Indiase pav bhaji (broodjes met groentecurry)

In India weten ze wel raad met kleurrijk, interessant street food en pav bhaji is daar het voorbeeld van. Pav bhaji is een dikke groentecurry, die veelal op broodjes wordt gegeten, met een lik boter erop. Vers limoensap en uitjes tillen deze snack naar een hoger level. Zie ze als een soort heerlijke vega groenteburgers.

Ingrediënten

Voor 4 tot 8 personen:

8 kleine, zachte ronde broodjes (liefst brioche)

130 gram bloemkool

70 gram doperwten

2 grote aardappels

2 grote tomaten, in blokjes

1 groene chili, in dunne ringetjes

1 eetlepel olijfolie

3/4 theelepel kurkuma

1 theelepel korianderzaad, gemalen

1/4 theelepel chilipoeder

Snufje zout

Bosje verse koriander, fijngehakt

1/2 rode ui, fijngesneden

Beetje zoute boter

1 limoen, in partjes

Pav betekent brood, bhaji staat voor groente. Je maakt hier dus in feite een broodje groente(curry). We maakten kennis met pav bhaji dankzij het boek Indian-Ish van de Amerikaanse Priya Krishna. Zij schreef met zó veel liefde over deze broodjes met groentecurry, dat we ze wel moesten proberen. Dit recept is dan ook afkomstig uit haar boek.

Voor dit recept gebruiken we mini hamburgerbroodjes. Reken voor een hoofdgerecht twee van die broodjes per persoon en serveer daar bijvoorbeeld nog een salade bij. Gebruik je gewone hamburgerbroodjes, dan kun je hier vier pav bhaji uit halen.

Ook een idee: serveer ze bij de borrel. Je kunt de broodjes ook gehalveerd opdienen, dan heb je in één keer 16 borrelhapjes. Pav bhaji wordt ook wel met chapati of roti gegeten.

Zo maak je Indiase pav bhaji

Begin met het koken van de aardappels. Daar heeft Indian-Ish ook een supertruc voor: prik de aardappels aan beide kanten vijf keer in met een vork. Doe ze in een hittebestendige kom met een laagje water. Verwarm ze 5 minuten in de magnetron op de hoogste stand. Draai ze om en verwarm ze nog eens vijf minuten. Laat ze daarna afkoelen tot ze handzaam zijn en pel de aardappels.

Doe de bloemkool en de doperwten in een kleine pan met kokend water, leg er een deksel op en laat ze in 7 tot 10 minuten koken (of tot ze gaar zijn).

Giet ze af, doe ze terug in de pan en prak ze licht met een pureestamper of een vork. Maak geen fijne puree, maar zorg dat je nog wat grove stukjes ziet.

Prak ook de gekookte aardappels met de pureestamper of vork.

Verwarm de olie in een pan op middelhoog vuur. Voeg de kurkuma, korianderzaad, chilipoeder en tomaten toe. Bak 3 tot 4 minuten, tot de tomaten zacht zijn.

Zet het vuur laag en voeg de groene chili en twee eetlepels water toe. Laat nog 4 minuten sudderen en plet de tomaten ondertussen een beetje met een houten lepel om een grove saus te creëren.

Voeg de geprakte groenten en aardappels toe aan de pan. Doe ook het zout erbij en 60 ml water. Laat op medium tot laag vuur garen tot je een dikke groentecurry hebt. Dat duurt ongeveer 5 tot 7 minuten. Wordt het mengsel te droog, voeg dan nog een klein beetje water toe.

Roer een deel van de verse koriander door de pav bhaji en schep het mengsel dan in een kom. Veeg de pan schoon met een stuk keukenpapier.

Halveer de broodjes en besmeer ze met de zoute boter. Bak ze kort op de beboterde kant in de koekenpan tot ze goudbruin zijn.

Schep een lekkere hoeveelheid bhaji op de broodjes, bestrooi met de overige koriander en de rode ui. Serveer met partjes limoen om over de pav bhaji uit te knijpen.

