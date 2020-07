Recept van de dag: Hippe egg sando (broodje eiersalade 2.0)

Duik een Japanse supermarkt in en je vindt er verrukkelijke kant-en-klare gerechten van goede kwaliteit. Zo ook de egg sando: de Japanse versie van het broodje eiersalade. In navolging van de katsu sando trend kwam ook de egg sando richting het Westen gewaaid. Wij besloten zelf een versie te maken. Belachelijk simpel, maar verrassend lekker.

Ingrediënten

Voor 2 personen:

8 eieren

2 bosuien, alleen het groene deel, fijngehakt

2 eetlepels Kewpie mayonaise (of gewone)

2 eetlepels crème fraîche

1 theelepel rijstazijn

Franse mosterd

Handje bieslook, fijngehakt

4 sneetjes witbrood, liefst wat dikker gesneden

Zout & peper

Net als de katsu sando is ook de egg sando ineens hip eten. Bij Konbi in Los Angeles staan ze ervoor in de rij, evenals bij Tātā Eatery in Londen. En tijdens de lockdown kon je bij 4850 in Amsterdam ook te gekke egg sandos afhalen, die ze ook nog eens éxtra lekker maakten met een daslookmayo en gefrituurde eitjes in een jasje van panko erbij.

Feitelijk is de egg sando gewoon een simpel broodje eiersalade, hetzij met een kleine Japanse insteek. En je weet: eigenlijk alles wat ze in Japan doen, doen ze met kwaliteit. Hoe simpel ook. Dat gaat ook op voor deze sandwich. De eieren horen tot in perfectie te worden gekookt en met Japanse Kewpie mayo wordt eigenlijk álles lekkerder.

Het broodje hoort dan ook eigenlijk te worden gemaakt met Japans brood dat ze shokupan noemen. Fluffy, zacht witbrood dat een stuk dikker is gesneden dan ons saaie casino en veerkrachtiger is. Maar, zie dat hier maar eens te krijgen. Daarom kozen we ervoor om ons witbrood héél licht te toasten, zodat het net iets steviger wordt en meer textuur biedt. Tip: maak deze egg sando niet bij 30 graden, zoals wij, want de boel stort onmiddellijk in elkaar. Overigens maakt dat het niet minder lekker…

Zo maak je een egg sando

Toast het brood heel licht, zodat het nét niet verkleurt.

Kook de eieren 8,5 minuut. Zet ondertussen een kom met ijswater klaar.

Haal na 7 minuten twee eieren uit de pan en laat ze schrikken in het ijswater. Laat de rest nog 2 minuten doorkoken. Leg de zachtgekookte eieren apart (die zijn straks ter garnering). Laat ook de hardgekookte eieren daarna schrikken in het ijswater.

Pel eerst de hardgekookte eieren. Leg ze eerst in de lengte in een eiersnijder (je kunt ze ook gewoon snijden, maar met de eiersnijder krijg je mooie gelijke stukjes!) en daarna in de breedte. Doe alle stukjes ei in een kom en meng met de mayonaise, crème fraîche, bosui en bieslook. Breng op smaak met zout en peper.

Pel nu ook de zachtgekookte eieren.

Smeer voor elke sandwich één snee brood lichtjes in met mosterd. Halveer de zachtgekookte eieren en plaats beide helften van een ei met de snijkant naar beneden op de snee brood. Schep de eiersalade er bovenop en leg de andere snee brood daar weer op.

Snijd de sandwich zo doormidden dat de zachtgekookte eieren worden gehalveerd. Zet de egg sando’s rechtop naast elkaar.

