Recept van de dag: Gepofte en gevulde zoete aardappels op 4 manieren

Zoete aardappels zijn echte superhelden in de keuken: je kunt er zó veel lekkere dingen mee doen! Wij besloten ze te poffen en te vullen. En dan niet één keer, maar op 4 verschillende manieren! Met een knipoog naar de keukens van Griekenland, Spanje, Japan en het Midden-Oosten.

Je kunt ze zowel poffen in de magnetron, in de oven of op de barbecue. Kies jouw favoriet of maak ze allemaal tegelijk, voor een feest van kleuren en smaken. De wereld rond in zoete aardappels…

Op z’n Grieks

Deze gepofte zoete aardappel vullen we met tzatziki, verkruimelde feta, knapperige radijs en rode ui. Lekker met gedroogde oregano en verse munt!

Op z’n Spaans

Chorizo, tomaat, gerookt paprikapoeder (pimentón)… waan je je al in Spanje? Wacht maar tot je een hap neemt van deze gepofte zoete aardappel met tomaat, verkruimelde chorizo en knoflookyoghurt met pimentón.

Op z’n Japans

Het zachte, zoete vruchtvlees van de gepofte zoete aardappel, de romige mayonaise met een vleugje sojasaus, pittige Sriracha en friszure limoen: dit is een feestje voor je smaakpapillen!

Op z’n Midden-Oosters

Deze gevulde zoete aardappel bevat de smaken van het Midden-Oosten. Saffraan-yoghurt, geroosterde kikkererwten en een vleugje munt. Lekker bij couscous, tabouleh of een salade.

