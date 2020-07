Recept van de dag: Gegrilde maiskolven met Doritos-korst

Ingrediënten

Voor 2 personen:

2 maiskolven

1,5 eetlepel mayonaise

1 limoen

Parmezaanse kaas (naar smaak)

2 handen Doritos (Flamin Hot Nacho Cheese)

Wij gebruikten voor dit recept Doritos Flamin Hot Nacho Cheese, omdat die zo lekker pittig zijn. Maar je kunt er natuurlijk ook gewoon je eigen favoriete Doritos-smaak voor gebruiken, of zelfs andere chips. Het gaat vooral om de crunch.

Tip: op de foto zie je dat we de bladeren nog aan de maiskolven hebben laten zitten. We raden je in verband met brandveiligheid aan om de bladeren te verwijderen voordat je de maiskolven gaat grillen, want ze kunnen vlam vatten. Safety first.

Maiskolven met Doritos-korst

Grill de maiskolven op de barbecue of in een grillpan (in een koekenpan kan het eventueel ook) tot ze rondom bruine plekjes krijgen en gaar zijn.

Rasp ondertussen de schil van de limoen en meng in een kommetje met de mayonaise. Roer er ook naar smaak geraspte Parmezaanse kaas doorheen.

Maal de Doritos fijn in een keukenmachine. Of stop ze in een afgesloten zakje en rol er met een deegroller overheen. Leg het kruim op een bord dat groot genoeg is om de maiskolven doorheen te rollen.

Bestrijk de gegrilde maiskolven rondom met een laag van de mayonaise (gebruik eventueel een bakkwastje). Rol ze daarna door de verkruimelde Doritos om een mooie korst te creëren.

Snijd de limoen in partjes en knijp ze uit over de maiskolven.

