Recept van de dag: Franse préfou (een heerlijk knoflookbrood)

Wie weleens brood koopt bij de Franse bakker Le Fournil de Sébastien, weet dat je zijn préfou een keer geproefd moet hebben. Dit knoflookbrood is een klassieker uit de Franse bakkersoven. Wij maakten het zelf.

Ingrediënten

Voor 1 brood:

1 zakje droge gist (7 gram)

220 ml handwarm water

1 theelepel zout

300 gram bloem

100 gram zachte, gezouten roomboter

5 teentjes knoflook

Handje bieslook, fijngehakt

Zwarte peper

Préfou is eigenlijk een soort plat stokbrood, besmeerd met heerlijke knoflookboter. Heel simpel, maar o-zo lekker. Boterig, knoflokerig… je riekt hierna naar een knoflookfabriek. En dat willen we ook.

Volgens Sébastien is préfou vroeger ontstaan doordat bakkers in de Vendée (regio in Frankrijk) stukjes deeg gebruikten om te testen of de oven heet genoeg was. Omdat ze dat deeg niet wilden weggooien, besmeerden ze het met knoflookboter. Zo ontstond dit knoflookbrood. In Frankrijk serveren ze préfou het liefst bij de borrel.

Zo maak je préfou

Los de gist op in het warme water.

Meng in een kom van de mixer de bloem met het zout. Voeg daarna het gistmengsel toe en kneed tot een glad, samenhangend deeg. Misschien denk je dat het deeg te nat is, maar dat komt echt goed. Kneed net zolang door tot het deeg niet meer aan de kom plakt en je er een grote bal van kan vormen.

Bestuif met een klein beetje bloem, leg terug in de kom en dek af met een theedoek. Laat het brooddeeg op een warme plek ongeveer een uur rijzen.

Vorm van het deeg een breed en plat stokbrood. Leg het op een bakplaat bekleed met bakpapier. Laat nog 30 minuten rijzen („de tweede rijs”, zoals Robèrt zou zeggen).

Verwarm ondertussen de oven voor op 180 graden.

Snijd voorzichtig met een scherp mesje een ruitpatroon in het brood. Dek het brood af met aluminiumfolie (préfou hoort amper bruin te worden) en bak het in 20 tot 30 minuten gaar.

Maak ondertussen de knoflookboter door de zachte boter te mengen met de knoflook. Hak de knoflookteentjes fijn en schraap eroverheen met het lemmet van je mes (gebruik een snufje grof zout voor extra wrijving) om een fijne knoflookpasta te maken. Alternatief: haal ze door een knoflookpers. Voeg ze toe aan de boter, samen met een snuf peper en de bieslook.

Laat het brood een beetje afkoelen tot het handzaam is. Laat de oven aan staan. Snijd het brood dan doormidden en besmeer met de knoflookboter. Zet het nog 10 minuten terug in de oven (nu zonder folie). Snijd het daarna in repen en val aan!

