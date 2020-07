Recept van de dag: Eenpersoons chicken pot pies

Eén pot pie bestaat uit een hartige vulling (vaak met kip) onder een ‘dakje’ van deeg. Dat kan in een grote taartvorm, maar wij vonden het leuk om de pot pies in kleine kommetjes te maken, als porties voor één persoon. Van de vulling met kip, erwtjes en spinazie wil je duimen en vingers aflikken!

Ingrediënten Voor 5 kleine pot pies: Voor het deeg 150 gram boter

110 ml water

400 gram bloem

½ koffielepel zout Voor de vulling Olijfolie

3 stengels bosui, fijngesnipperd

250 gram spinazie

300 gram kippenblokjes, in kleine stukjes

350 ml hete kippenbouillon

200 gram diepvrieserwten

200 ml slagroom

Handje verse dragon, fijngehakt

1 theelepel nootmuskaat

½ eetlepel mosterd Extra 5 ramekins of stenen kommetjes

Het deeg in dit recept maken we zelf, en we schrokken er haast van hoe makkelijk dat dat is. Let er wel op dat het deeg minstens 30 minuten moet rusten. Natuurlijk kan je ook kant en klaar bladerdeeg kopen.

Zo maak je de chicken pot pies

Maak eerst het deeg. Doe daarvoor de boter met het water in een steelpan en verwarm op het vuur tot de boter gesmolten is.

Doe de bloem en het zout in een mengkom en giet de gesmolten boter erbij. Kneed tot een elastische bol deeg (of als je een keukenmachine met deeghaken hebt, laat de keukenmachine zijn werk doen). Verpak het deeg in plastic folie en laat minstens 30 minuten rusten in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Maak ondertussen de vulling voor je pot pies. Verhit daarvoor een grote pan op medium vuur en voeg de olie toe. Fruit eerst de bosuitjes aan en bak vervolgens de kippenblokjes aan tot ze gaar zijn.

Voeg vervolgens de spinazie toe totdat deze volledig geslonken is. Voeg de kippenbouillon en de mosterd erbij en laat zonder deksel 5 à 10 minuten pruttelen.

Voeg er vervolgens de erwtjes, de slagroom en de kruiden bij en laat nog even inkoken. Zet het vuur af.

Rol het deeg uit op een met bloem bekleed oppervlak. Duw voorzichtig met de open zijde van een ramekin rondjes in het deeg. Snijd met een mes de deegrondjes uit, maar zorg dat je deeglapjes 1 cm groter zijn dan de opening van de ramekins.

Verdeel nu met een soeplepel de vulling over de 5 ramekins.

Leg op elke ramekin een lapje deeg en duw het langs de kanten goed aan. Snijd het overtollige deeg met een mesje weg en prik met je mespunt een paar gaatjes in het deeg.

Zet de ramekins op een bakplaat (onderaan de oven) en bak 15 à 20 minuten tot het deeg goudbruin is.

Bekijk hier alle recepten.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.