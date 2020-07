Recept van de dag: Dalgona (ijs)koffie – zo maak je deze trending koffie

Dalgona koffie is de laatste tijd erg populair. Dat begrijpen we wel, want deze ijskoffie is zo mogelijk de smeuïgste koffie die je in je leven zult proeven.

Ingrediënten:

Voor 1 Dalgona koffie

Een paar ijsblokjes

Ongeveer 2 dl (plantaardige) melk

1 eetlepel oploskoffie

1 eetlepel suiker

1 eetlepel lauw water

Tools:

Handmixer

De koffie doet zelfs zó romig aan dat je het ook prima zou kunnen serveren bij wijze van toetje (misschien met wat homemade pecankoekjes erbij?).

Wij maken ‘m hier echt als ijskoffie, met ijsblokjes erin. Hou je daar niet zo van (of is het weer niet zo denderend), dan kun je die natuurlijk ook altijd weglaten.

Zo maak je de Dalgona koffie

Vul een glas met een paar ijsblokjes en giet het voor 2/3 vol met (plantaardige) melk.

Doe de suiker, oploskoffie en het water in een mengkom en mix met een handmixer tot er stijve pieken ontstaan.

Schep met een eetlepel een laag van de massa op de melk in het glas.

Roer – om de koffie vervolgens op te slurpen – de twee lagen door elkaar.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.