Recept van de dag: Chicken & waffles met appleslaw

Chicken & waffles is een typisch gerecht uit de VS waarbij zoete wafels worden belegd met knapperige fried chicken (en liefst nog wat poedersuiker en/of maple syrup). Geniaal, toch?

Ingrediënten

Voor 4 personen

4 drumsticks

1 grote witte ui, grofgehakt

Bosje peterselie

2 teentjes knoflook

4 eetlepels keukenzout

Ongeveer 2 liter water

100 ml volle melk

Om te frituren

Diep bord gevuld met melk

Diep bord gevuld met meel

Frituurolie

Voor de apple slaw

100 gram witte kool, in lucifers

1 rode en 1 groene appel, in lucifers

1 eetlepel mayo

100 ml (karne)melk

2 theelepels suiker

1 theelepel kerriepoeder

Snuf zout & peper

Voor de wafels

3 eieren

375 gram melk

20 gram gist

375 gram lauw water

450 gram zelfrijzende bloem

150 gram boter, gesmolten

Snufje zout

Bloemsuiker

Tools

Wij gaven de klassieke chicken & waffles nog wat extra body met een eenvoudige apple slaw, de friszure tegenhanger van een koolslaatje zeg maar. Toegegeven: het is even een werkje om de kip te frituren en om wafels te bakken (al kun je die natuurlijk ook makkelijk kant-en klaar kopen), maar het is de tijdsinvestering meer dan waard.

En is dat ook niet een beetje de bedoeling bij brunchen, dat je lekker de tijd neemt voor je eten en voor één keer niét je ontbijt snel naar binnen hoeft te werken? Juist ja.

Zo maak je chicken & waffles met apple slaw

Dit doe je van tevoren

Doe alle ingrediënten voor de kip in een grote pan en laat een paar uur (of een nachtje) trekken.

The waffles

Neem 2 ruime mengkommen en splits de eieren: de dooiers in één kom en de eiwitten in een andere kom.

Klop de dooiers los met een garde en voeg er de melk, de gist en het lauwe water aan toe. Roer opnieuw met de garde. Zeef nu de bloem in de mengkom en roer opnieuw tot een homogeen beslag zonder klontjes. Voeg er tot slot de gesmolten boter aan toe en roer. Klop nu de eiwitten uit de andere kom tot stijve pieken (dit gaat het beste met de handmixer). Zodra het eiwit stevig genoeg is, spatel je het voorzichtig in de andere kom. Strooi er ook een snufje zout bij en laat minstens 20 minuten rusten.Verwarm je wafelijzer op de heetste stand en schep een eetlepel beslag in het wafelijzer. Sluit het meteen en bak tot de wafels goudbruin zijn. Zet de wafels apart.

Apple slaw

Maak tot slot de appleslaw. Die hiervoor alle ingrediënten in een kom en roer door elkaar. Zet apart.

The chicken

Haal de drumsticks uit de pan en dep voorzichtig droog met keukenpapier. Zet de borden met melk en bloem klaar.

Laat een pan met minstens 5 centimeter frituurolie op het vuur verwarmen.

Wentel de drumsticks nu eerst door de bloem, dan door de melk en herhaal dit proces nog 2 keer, tot je een stevige korst overhoudt.

Leg de drumsticks voorzichtig in de hete frituurolie. Bak aan beide kanten zo’n 4 minuten (of tot de kip goudbruin wordt).

Alles serveren

Leg nu op elk bord één drumstick, 2 wafels en 2 eetlepels van de apple slaw. Werk de wafels af met wat poedersuiker.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.