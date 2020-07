Recept van de dag: broodje haring deluxe met gerookte mayo en aardappel

Met dit recept geven we onze eigen twist aan een klassiek broodje haring. Sterker nog: we maken er meteen een broodje haring deluxe van. Het resultaat is namelijk een royaal broodje met gerookte mayo, appel, radijs, aardappelschijfjes, haring, bosui en gefrituurde uitjes. Zoooo lekker.

Ingrediënten

Voor 2 broodjes:

Je favoriete stokbrood/ciabattabrood

2 kleine aardappelen, geschild en in schijfjes van ongeveer 4 mm dik

2 haringfilets

2 eetlepels mayonaise (kant-en-klaar of zelfgemaakt)

Flinke snuf gerookt zeezout

Handje radijsjes, in schijfjes

1/2 appel, in dunne schijfjes

1 stengel bosui, in ringetjes

Handje gebakken uitjes (kant- en klaar of zelfgemaakt)

Een hap nemen van dit broodje haring deluxe is al even satisfying als een hap nemen van een hamburger. En nee, dat is écht niet overdreven.

Zo maak je het broodje haring deluxe Kook de schijfjes aardappel in ruim gezouten water en giet af. Maak de gerookte mayo door de mayo met het gerookt zeezout in een kommetje door elkaar te roeren. Snijd de ciabatta doormidden. Besmeer beide kanten met een laag van de mayo. Beleg met een laag van de schijfjes appel, met de schijfjes aardappel en met de radijsjes. Schik er de haringfilets op. Bestrooi met de ringetjes bosui en de gefruite uitjes en leg de bovenste helft van het broodje er bovenop. Snijd met een scherp broodmes doormidden. Tadaaa: 2 broodjes haring deluxe, voor jou en een andere gelukkige.

