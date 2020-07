Recept van de dag: ‘Bloody’ chili con carne met vodka

Om deze chili con carne te voorzien van een twist maken we gebruik van de smaakmakers van een Bloody Mary: wodka (ja, echt!), tomatensap, selderij, Worcestershiresaus en tabasco. Geloof ons: deze combinatie werkt écht en het is zo mogelijk de beste chili con carne die je in tijden hebt geproefd.

Ingrediënten

Voor 4 personen

1 rode ui, fijngesneden

2 tenen knoflook, geperst

1 verse rode Spaanse peper, fijngesneden

2 stengels selderij, heel fijn gesneden

1 theelepel gerookt paprikapoeder

2 kaneelstokjes

1 theelepel komijnpoeder

1 laurierblaadje

1 blikje tomatenblokjes van 400 gram

1 blikje kerstomaatjes van 400 gram

200 ml tomatensap

400 gram gehakt

2 theelepels cacaopoeder

Blik van 400 gram kidneybonen, uitgelekt en schoongespoeld

Scheut vodka

Scheutje tabasco

Scheutje Worcestershiresauce

1 flinke eetlepel zure room

Peper

Voor de afwerking

Nacho’s

Selderijsticks

Limoentjes

Oh ja, hoewel we de chili in de pan bereiden, zetten we ‘m daarna ook nog even in de oven. Zo wordt de textuur iets vaster.

Je kunt de ovenschaal dan gewoon op tafel zetten als hoofdgerecht (bv. om je tacoshells mee te vullen), maar wij vinden dit ook een ideaal gerecht voor bij de borrel. Laat in dat geval je gasten dippen in de chili met nacho’s en/of selderijsticks.

Chili con carne met wodka

Verhit een pan met een scheutje olijfolie en fruit er de ui, de knoflook en de chilipeper in. Voeg er na een paar minuten ook het gehakt en de bleekselderij aan toe en breng op smaak met de komijn en het gerookte paprikapoeder.

Giet zowel de kerstomaatjes als de tomatenblokjes in de pan zodra het gehakt goed gebakken is en roer goed. Voeg er ook het laurierblaadje en de kaneelstokjes aan toe. Laat even pruttelen en voeg er nu een flinke scheut van zowel de wodka, de tabasco als de Worcestershiresauce aan toe. Proef en voeg naar smaak meer van deze smaakmakers toe.

Verwarm intussen de oven voor op 175 graden.

Voeg tot slot het tomatensap, de kidneybonen en het cacaopoeder toe aan de chili en roer goed. Laat nog een paar minuten pruttelen.

Giet nu de inhoud van de pan in een ovenschaal en leg in het midden een flinke eetlepel zure room. Maal er wat verse peper overheen.

Zet een kwartiertje in de voorverwarmde oven.

Ga je aan de borrel? Serveer dan met nacho’s en selderijsticks om te dippen. Aan tafel is de chili con carne heerlijk bij rijst of om taco shells mee te vullen (en vergeet in dat geval de homemade guacamole ook niet).

