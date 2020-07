Recept van de dag: Bakbanaan van de barbecue met chorizo en limoen

Ben je even uitgekeken op de hamburgers, groentespiesjes en kipsatés van de barbecue? Dan hebben we een origineel barbecuegerecht voor je: bakbanaan met chorizo en een dressing van limoen, honing en komijn. Warm, comforting en geweldig rijk aan smaken, dit is écht wat je deze zomer op je barbecue wil.

Ingrediënten

Voor 2 personen

2 bakbananen in de schil, de uiteindes er vanaf gesneden

Olijfolie

75 gram gedroogde chorizoworst, in kleine stukjes verkruimeld

Zout & Peper

Voor de dressing

1 eetlepel geroosterd komijnzaad

1 eetlepel honing

Rasp & sap van 1 limoen

Het groen van 1 stengel bosui, zo fijn mogelijk gesnipperd

Scheutje olijfolie

Ter garnering

Handje grof gehakte korianderblaadjes

Het enige moeilijke aan dit gerecht is geduldig afwachten tot de bakbananen gaar zijn. Dat duurt ongeveer 40 minuten. Dat is ruim voldoende tijd om de limoendressing te maken. En om alvast een fris biertje te openen natuurlijk…

Zo maak je de bakbanaan van de barbecue

Verwarm de barbecue alvast (of laat iemand dit voor je doen).

Halveer de bakbananen en geef ze met behulp van een keukenborsteltje een lik olijfolie en kruid af met zout en peper.

Maak met een mesje een inkeping doorheen de lengte (maar snijd niet doorheen de schil) van het vruchtvlees en duw er zachtjes de stukjes verkruimelde chorizo in.

Schik de bakbananen voorzichtig op de rooster van de voorverwarmde barbecue en rooster gedurende 40 minuten.

Maak ondertussen de dressing door alle ingrediënten te mengen in een kommetje.

Haal de bakbananen van de rooster, serveer op een bord of schaal en lepel er de dressing over. Werk af met de verse koriander.

