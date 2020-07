Recept van dag: Vietnamese saucijzenbroodjes

Het is weer tijd voor een good old recept met een twist. Deze keer maken we een Vietnamese variant van Hollandse saucijzenbroodjes. Dat wil zeggen dat we in de vulling lekker veel Vietnamese smaakmakers stoppen en er een snelle mayo met sojasaus bij serveren. Lekkerrr!

Ingrediënten

Voor ongeveer 20 bite size broodjes

2 vellen bladerdeeg (van 270 gram)

Scheutje sweet chili saus

Scheutje sesamolie

Voor het gehakt

400 gram kippengehakt

2 eetlepels vissaus

1 theelepel sesamolie

1 theelepel rijstazijn

1 theelepel suiker

Rasp van 1 limoen

1 theelepel sriracha

1 handje pinda’s, heel fijngehakt

1 handje koriander, fijngesneden

1 theelepel citroengraspasta

Voor de laatste stap

Handje (zwart) sesamzaad

1 ei, geklutst

Voor de mayo

3 eetlepels mayo

1 eetlepel sojasaus

Oh ja: we serveren de saucijzenbroodjes hier in kleine, snackbare hapjes. Dat maakt het de ultieme snack voor tijdens de borrel.

Zo maak je de Vietnamese saucijzenbroodjes

Maak eerst de mayo. Doe daarvoor de mayonaise met de sojasaus in een kom en roer goed.

Meng alle ingrediënten voor het gehakt in een kom. Verdeel het mengsel in twee delen. Wikkel elk deel in plasticfolie en rol tot een lange worst, met ongeveer dezelfde lengte als het bladerdeeg. Leg de twee rollen in de koelkast en laat ongeveer een uur (of langer) opstijven.

Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg twee bakplaten klaar. Leg op elke bakplaat een uitgerold vel bladerdeeg. Bestrijk de gehele bovenkant het deeg met een scheutje sweet chili saus en een scheutje sesamolie (met een bakkwastje of met de achterkant van een lepel).

Haal het vlees uit de koelkast, verwijder de plasticfolie en leg de worst in het midden van de lap deeg (en doe dit ook met de andere).

Rol de lappen deeg nu voorzichtig helemaal op. Snijd de rollen in stukken. Hier ben je vrij in: wij maakten ongeveer 20 bite-size porties, maar je kunt ook voor grotere saucijzenbroodjes kiezen.

Bestrijk de broodjes nu met het losgeklopte ei en bestrooi rijkelijk met sesamzaad.

Bak de saucijzenbroodjes 20-25 minuten tot ze goudbruin zijn. Laat ze vervolgens heel eventjes rusten. Serveer met de mayonaise en eventueel extra sriracha en limoenpartjes.

