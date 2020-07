Recept van de dag: Pompoen met burrata en pesto

Gruwelijk grillen is een tof e-book van foodblogger Leonie ter Veld dat ontstaan is als project tijdens de thuisquarantaine. Het resultaat is een bundeling van 34 gruwelijk goede barbecue recepten, zoals deze pompoen met burrata en pesto.

Ingrediënten

Voor 4 personen:

2 Hokkaido pompoenen

1 bol burrata

1 eetlepel pijnboompitten

Beetje cayennepeper

Olijfolie

Voor de dressing:

30 gram verse basilicum

50 ml olijfolie

1 eetlepel pijnboompitten

Snuf zout & peper

Tools:

Hitteschild

Gietijzeren rooster

Eventueel: een hakmolen

Houtskool voor lang bbq’en

Ook leuk om te weten: het e-book bestaat voor 50 procent uit gerechten met vlees en voor 50 procent uit vega gerechten. Onlangs deelden we al de Whisky Can Chicken en de côte de boeuf uit het boek, dit keer delen we een vega recept met pompoen, burrata en pesto.

Zo maak je de pompoen met burrata en pesto

Steek de barbecue aan en breng hem naar een temperatuur van 200 graden. Leg het hitteschild en het gietijzeren rooster alvast in de barbecue, zodat die lekker heet kan worden.

Snijd de pompoen (met schil) in 8 stukken en verwijder de pittenzooi aan de binnenkant. Besprenkel de pompoenparten met olijfolie en strooi er lekker wat cayennepeper over. Cayennepeper is heel pittig, dus gebruik zo veel als je zelf aankan.

Leg de pompoenparten op het gietijzeren rooster en barbecue ze in een minuut of 30 gaar. Keer ze halverwege even om, zodat er aan beide kanten grillstreepjes ontstaan.

Maak in de tussentijd de pestodressing door de basilicum en pijnboompitten fijn te hakken en dit te mengen met olijfolie en citroensap. Gebruik hier eventueel een hakmolen voor.

Serveer de gegrilde pompoenparten op een schaal en verdeel er lekker wat burrata en pestodressing overheen. Top af met peper en zout en opscheppen maar!

