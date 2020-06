Wat te we vandaag? Een makkelijk Aziatisch vispakketje met zalm

Het principe van koken in folie is geen onbekende. In Frankrijk noemen ze de bereidingswijze zo charmant ‘en papillotte’ en hier belanden groentenpakketjes vaak op de barbecue. In Japan krijgt het dan weer de noemer foil yaki, waarbij in de basisversie paddenstoelen, groenten en vis in een pakketje worden gestopt met boter, sojasaus, miso en sake. Klinkt als iets dat erg haalbaar is om thuis na te bootsen? Is het ook. Deze makkelijke Aziatische vispakketjes leveren het bewijs.

Ingrediënten

Voor 3 personen:

3 baby paksoi

150 gram paddenstoelen (een mix naar keuze)

3 zalmfilets

Japans 7-kruidenpoeder (shichimi togarashi)

Voor de marinade:

3 eetlepels sake

1,5 eetlepel sojasaus

2 eetlepels boter, gesmolten

1 eetlepel miso

1,5 el mirin

Optioneel:

Wasabimayo

Het leek ons gigantisch lekker om een foil yaki versie te maken met zalm, baby paksoi en een paddenstoelenmix. Wat dat laatste betreft kozen wij voor enoki (die héle kleine) en shiitake maar voel je vooral vrij om je favoriete paddenstoelen te kiezen, naar het aanbod van het seizoen.

Tip: koop een mooi stuk zalm bij de viswinkel, het verschil in kwaliteit is écht heel groot.

Wil je het gerecht helemaal afmaken? Serveer er dan een snelle wasabimayo bij. Lekker met een Japans biertje of met een fris glas witte wijn.

Zo maak je de Aziatische vispakketjes

Verwarm de oven voor op 225 graden.

Doe alle ingrediënten voor de marinade in een grote kom en roer goed met een garde.

Zet drie diepe borden klaar en leg in elk van de kommen een vel aluminiumfolie. Duw voorzichtig aan.

Leg in elk van de kommen een stuk zalmfilet en strooi er een snuf Japans 7-kruidenpoeder op. Schik er per kom één babypaksoi naast en 1/3 van de paddenstoelenmix.

Verdeel vervolgens het mengsel van de marinade over de twee kommen. Schik er tot slot de paddenstoelen op en vouw de pakketjes dicht.

Leg de pakketjes op een bakplaat (bijvoorbeeld door ze met een grote schep voorzichtig op de bakplaat te scheppen, of als je borden hittebestendig zijn rechtstreeks in de oven) en zet gedurende 20 minuten in de oven.

Serveer in de folie op een bordje en serveer eventueel met wat wasabimayonaise.

